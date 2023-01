BUENOS AIRES, 19 (NA). - El entrenador campeón del mundo con la Selección argentina, Lionel Scaloni, rememoró la consagración de su equipo en el Mundial de Qatar 2022 a un mes de alzar el trofeo y aseguró que la felicidad "tiene un valor incalculable".

"A un mes del sueño de TODOS, no habrá nada igual. Ver feliz a TU gente tiene un valor incalculable, vamos Argentina de mi vida!!", escribió Scaloni en su cuenta oficial de Instagram, y rápidamente se volvió viral.

El posteo que fue acompañado por una fotografía del plantel en pleno festejo al levantar la Copa del Mundo,, sumó miles de likes y comentarios en pocos minutos, entre los mensajes que dejaron los fanáticos, resaltó el de Leandro Paredes, integrante del equipo campeón, quien le respondió con tres emojis: un corazón, una cara emocionada y la copa.

Esta publicación se dio en medio de las negociaciones entre el entrenador y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, sobre su continuidad al mando de la Selección nacional.

Desde el entorno del líder de la "Scaloneta" confían en que llegarán a un acuerdo y de esta manera, Scaloni continuará en el cargo tras la consagración en Qatar 2022, lo que le permitió ser el tercer técnico en meterse en la historia grande de Argentina.

"Yo estoy en estos días viajando para Buenos Aires. Espero sentarme con el presidente, reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé qué día voy a viajar porque estoy bien con la familia acá (Mallorca) y disfrutando estos días", expresó en una entrevista con El Partidazo de Cope.

A su vez, en cuanto a la expectativa por un anuncio oficial, se limitó a decir que "en algún momento llegará" y que "lo importante son otras cosas". Y sentenció: "Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la Selección. Ya anunciaremos lo que tenga que ser".