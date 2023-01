Pullaro cuestionó al Gobierno provincial

Maximiliano Pullaro, el diputado de Juntos por el Cambio, emprendió una recorrida por las zonas afectadas por la sequía para encontrarse con los productores que están sufriendo los efectos de la falta de lluvia y el extremo calor.

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio se encuentra en el norte de santafesino recorriendo la zona azotada por la sequía. En ese contexto mantuvo encuentros con productores afectados y se mostró preocupado por la actitud del gobierno provincial.

“La sequía en el norte hizo estragos y los anuncios del gobierno no alcanzan para paliar el desastre. En El Nochero, como en otras partes de la provincia, el panorama es desolador y los productores están abandonados a su suerte. El gobierno no tiene plan para cambiar una realidad que es preocupante”, expresó Pullaro.

Junto al diputado Fabián Bastía, el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Gustavo Puccini y Esteban Motta, referente agrícola ganadero que forma parte de sus equipos técnicos, Pullaro emprendió este ayer un recorrido que comenzó en el departamento 9 de Julio, donde pasó por El Nochero, Villa Minetti y Tostado. No sólo se reunió con referentes locales, si no también con productores, quienes le contaron el desamparo en el que se encuentran.

“Preocupa que el gobernador Omar Perotti tenga miles de millones en las cuentas de la Provincia y no les dé respuestas a quienes hoy ven con desesperación cómo pierden su capital y su trabajo. Las medidas anunciadas son insuficientes y quienes conocen la realidad del campo lo saben”, enfatizó.

“Se necesita una línea de crédito real, que sostenga al productor y no las anunciadas que no alcanzan ni para cubrir el gasoil que se usa para sembrar 140 hectáreas. Los fondos están, la intención es lo que falta, como en otras áreas de la gestión. Es un gobierno de improvisados”, agregó.



La recorrida continuará el jueves en el departamento Vera donde visitarán en el corredor de la ruta 3, Fortín Olmos y Laguna La Loca zonas también muy golpeadas por la sequía, junto al presidente de la sociedad rural de Reconquista Augusto Gastaldo, la referente de los productores Yolanda Arce y la diputada nacional de la Coalición Cívica Carolina Castets.



Luego, por la tarde pasarán por Los Tábanos dónde recibirán a productores y referentes de Intiyaco, Golondrina, Los Tábanos y Tartagal, acompañados por Reynaldo Fabronni. Finalmente en Villa Ana recorrerán un Frigorífico y mantendrán un encuentro con el Pte. Comunal Catalino Coman y referentes del norte provincial. La gira terminará el viernes por la mañana con una reunión en la Sociedad Rural de Vera.