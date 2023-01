Comienza el Sudamericano Sub20

Entre este jueves 19 de enero y el 12 de febrero se disputa en Colombia el Sudamericano Sub 20 con la participación de diez países de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), entre ellos la Argentina. En total se juegan 35 partidos en dos rondas, la primera y segunda, para definir el campeón, los clasificados al Mundial de la categoría de Indonesia, y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En nuestro país, los partidos del combinado dirigido por Javier Mascherano, que queda libre en la primera fecha, los transmite en vivo TyC Sports a través de su señal de cable y la plataforma digital TyC Sports Play. En esta última se emitirán todos los cotejos del certamen en vivo, además de los de la albiceleste.



Fixture de la primera etapa del Sudamericano Sub 20



GRUPO A: Colombia, Argentina, Brasil, Perú y Paraguay



Fecha 1 (jueves 19/01, en el Pascual Guerrero): 15hs Brasil vs. Perú, 17.30hs Colombia vs. Paraguay. Libre: Argentina.



Fecha 2 (sábado 21/01, en el Pascual Guerrero): 14hs Paraguay vs. Argentina, 16.30hs Perú vs. Colombia. Libre: Brasil.



Fecha 3 (lunes 23/01, en el Pascual Guerrero): 15.00hs Paraguay vs. Perú, 17.30hs Argentina vs. Brasil. Libre: Colombia.



Fecha 4 (miércoles 25/01, en el Pascual Guerrero): 15.00hs Argentina vs. Perú, 17.30hs Brasil vs. Colombia. Libre: Paraguay.



Fecha 5 (viernes 27/01): 17.30hs (Pascual Guerrero) Colombia vs. Argentina, 17.30hs (Deportivo Cali) Paraguay vs. Brasil. Libre: Perú.



GRUPO B: Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia



Fecha 1: Bolivia vs. Venezuela (viernes 20/01 a las 15 hora argentina en el estadio de Deportivo Cali). Ecuador vs. Chile (viernes 20/01 a las 17.30 hora argentina en el estadio de Deportivo Cali). Libre: Uruguay.



El formato de juego del torneo



En la primera etapa los seleccionados se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos. Los tres mejores de cada uno luego de cinco fechas -cuatro partidos cada combinado-, avanzarán a la rueda final. Allí, los seis equipos se medirán nuevamente todos contra todos -cinco cotejos- y el que más puntos sume se consagrará campeón.

El ganador, su escolta y el tercero clasificarán a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, previstos para el 20 de octubre y para los que Chile ya tiene sus boleto por ser anfitrión. Ellos tres, más el cuarto, en tanto, irán al Mundial Sub 20 de Indonesia que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio.

En caso de empate en puntos en cualquier posición, la clasificación se determinará por los siguientes criterios en orden de mención: el resultado del enfrentamiento directo entre los empatados; diferencia de goles; cantidad de goles marcados; menor número de tarjetas rojas; menor número de tarjetas amarillas; y, por último, sorteo.