El Director Provincial de Educación Física recorrió sedes de la ciudad

Ayer visitó la ciudad el director provincial de Educación Física, Alfredo Giansily quien fue recibido por Gerardo Cardoni, delegado de Educación de la Región III, la coordinadora Pedagógica, los supervisores de Educación Física y el director del CEF 53, en la sede centro de Educación Física N° 53.

En el marco de Verano Activo, una propuesta de enseñanza basada en procesos de alfabetización, cultura, recreación y en el sostenimiento afectivo de estudiantes, el Director Provincial se acercó a una jornada especial de RCP. A este asistieron un grupo de chicos y chicas entre 9,10,11 y 12 años. A su vez, se llevaron a cabo actividades de lectura de cuentos y títeres para chicos y chicas de 6, 7 y 8 años en el Quincho del establecimiento.

Lo más significativo de la visita fue el gran aporte que realizaron de kits deportivos para los niños y adolescentes que asisten a las diferentes actividades que se dictan en la ciudad.

En diálogo con los medios de comunicación presentes, incluido LA OPINIÓN, Alfredo Giansily comentó al respecto: "Con una grata sorpresa para toda la región III trajimos kits deportivos, elementos para que cada una de las actividades, no solo aquí en Rafaela, sino que en cada una de las subsedes que tenemos en toda la región, sean distribuidos con flotadores, pelotas de fútbol, de básquet, conitos, elementos para el agua...".

Asimismo, Gerardo Cardoni se refirió a la visita tan esperada: "Nosotros siempre agradecemos la visita de Alfredo porque en esta oportunidad nos vino a traer estos kits que son muy importantes para desarrollar las actividades en las diferentes sedes de Verano Activo de toda la región. Acá tenemos 32 sedes, en 25 localidades y la verdad es que es un placer poder trabajar de esta manera, coordinadamente, desde el Ministerio de Educación, las Regionales de Educación y los gobiernos locales. Es una puesta que se lleva adelante y que tiene un trabajo muy grande"

Además, destacó: "Es muy importante para nuestras infancias y adolescencias poder tener estos espacios que brindan una continuidad de lo que es lo pedagógico y que siguen aprendiendo en enero, que por lo general es un mes en el que no hay actividades en las instituciones educativas. Para nosotros es una continuidad poder tener a nuestros niños y adolescentes contenidos en un lugar sano, que le sigue enseñando y transmitiendo valores".

En cuanto al trabajo que realizan los docentes y todo el equipo, Alfredo sumó: "Una palabra de agradecimiento a cada uno de los actores partiendo de la Delegación Regional y llegando al acompañamiento hasta de los asistentes escolares que son los que están trabajando en los establecimientos educativos preparando un servicio complementario para los casi 41.000 chicos que tenemos en el resto de la provincia. Todos son parte importante. Y destacar el valor del profe de educación física porque prepara actividades especiales para un verano especial, para una colonia. No solo es jugar y divertirse, sino también saber contener a estos chicos en un espacio gratuito".

"Los 1300 profesores que están desarrollándose en las 259 sedes son profesores reemplazantes, que están escalafonados en cada uno de los establecimientos educativos; y si bien no tienen sus vacaciones normales, tiene dos ventajas muy importantes. Primeramente, se les va a sumar 30 días de antecedentes docentes y por otro lado tienen una salida laboral con un sueldo que corresponde a un cargo de nivel primario", concluyó.

La recorrida continuó a media mañana en la sede Verano Activo Natatorio Municipal “Granja el Ceibo” y luego terminó en Ramona.



SOBRE VERANO ACTIVO 2023

La propuesta cuenta con el objetivo de tener insumos para el inicio de clases del ciclo lectivo 2023 y promover una actitud reflexiva del docente.

Los supervisores de Educación Física están a cargo de la gestión de las sedes dónde se llevan a cabo las diferentes acciones. Cada institución realiza la inscripción de los estudiantes, que en esta edición tiene 40.442 alumnos y alumnas, distribuidos en 259 sedes en todo el territorio provincial.

Cabe destacar, además, que entre agosto y diciembre de 2022, el gobierno de la provincia realizó aportes para poner en condiciones los natatorios que se utilizan por un monto total de 13.370.000 pesos.

La línea de acción está destinada a estudiantes de diferentes niveles educativos con baja intensidad en relación a la trayectoria educativa o que han presentado algún quiebre en su trayectoria escolar.