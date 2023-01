Mayor aporte para el SAMCo local

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- Durante la sesión extraordinaria del pasado jueves 12, entre una extensa temática consideró un incremento en los aportes que el Municipio entrega al SAMCo. Hospital, en la víspera, desde el área prensa se difundieron mayores detalles del documento aprobado, informe que se reproduce en esta página.

El Concejo Municipal de Sunchales aprobó en Sesión Extraordinaria, un aumento en los aportes que otorga el Municipio al Hospital “Dr. Almícar Gorosito”, según lo establecido como adicional a la Tasa General de Inmuebles Urbanos y Rurales.

La modificación no representa un incremento en el monto que abonan los contribuyentes. Se trata de una modificación en el porcentaje que debe ser destinado en concepto de Servicio de Atención a la Comunidad (SAMCo).

De esta manera, y a través de un proyecto presentado por los concejales del bloque Juntos por el Cambio, se dispuso que el adicional suba de 10 a 15 por ciento, tanto para la categoría de Inmuebles Urbanos como Rurales.







Artículos modificados



El proyecto aprobado por el Cuerpo Legislativo en pleno dispuso modificaciones para el inciso 1 del artículo Nº 13 y el inciso A del artículo Nº 24 de la Ordenanza N° 2989 (Tributaria).







-Adicionales a efecto de la liquidación de la Tasa General de Inmuebles Urbanos:



1. Servicio de Atención Médica a la Comunidad (SAMCo), sobre el monto que surja se debe abonar un equivalente al quince por ciento (15%) en concepto de Fondo de Servicios de Atención Médica a la Comunidad. Las transferencias deberán ser rendidas al estado municipal, trimestralmente, con un sistema de rendición provisto por este.



-Tasa General de Inmuebles Rurales:



A. Sobre el monto que surja se debe abonar un equivalente al quince por ciento (15%) en concepto de Fondo de Servicios de Atención Médica a la Comunidad.







Fundamentos



El concejal Santiago Dobler fue el responsable de brindar los fundamentos del proyecto presentado y aprobado en la Sesión del pasado 12 de enero.



“Hemos decidido no recargar más al vecino de lo que ya está aportando. Consideramos que la mejor opción era que en vez del 10% en cada boleta que se saca como ayuda, se saque un 5% más por cada una. Y eso reintegra al Hospital un 50 % más de lo que ya está recibiendo, suma que se pretendía alcanzar, según la última reunión que mantuvimos con la actual Comisión, donde correctamente presentaron todo un resumen de cuentas. No es un aumento sobre la Tasa, sino dentro de lo que ya se cobra como servicio”, explicó el edil.

Dobler también se refirió a las obras anunciadas por el Gobierno provincial: “La venida del Gobernador la verdad que fue un aliciente muy importante y con ello se abrió la esperanza de que llegue la recategorización y pasen ya algunos gastos a nivel provincial, que pueda venir ese dinero de la Provincia para que la ayuda que le brinda el Municipio sea ya mucho menor. Esto lógicamente va a tardar un tiempo, el Gobernador hablaba de casi doscientos cincuenta días antes de que se terminen las obras. Si ese tiempo se cumple en término, generalmente tardan algunos meses más para trabajar sobre las recategorizaciones y la búsqueda de personal. Por lo tanto se estima por lo menos un año y medio o dos”.

Entre sus fundamentos recordó que el Hospital local “brinda servicios a seis localidades, incluyendo la zona rural. La categoría que hoy tiene el SAMCo es Rural, por lo tanto la Provincia no habilita cargos con respecto al servicio de guardias médicas, tampoco las paga. Y esto genera que para poder solventar este gasto, el efector de salud tenga que recurrir a los recursos propios que le brinda la Municipalidad”.

























