Para Roberto Vivas, "es una gran alegría ser el director titular del Banco de Santa Fe"

Desde el año pasado, Roberto Vivas se viene desempeñando como director titular del Banco de Santa Fe, que a su vez es el dueño también del Banco de Entre Ríos. Y durante este 2023, el representante bancario de nuestra ciudad continuará representando a todo el personal de la entidad, presidido por Sebastián Eskenazi en el directorio, perteneciente al Grupo Petersen. El Banco de Santa Fe cuenta con más de 100 sucursales en la provincia y también está presente en algunas localidades importantes de Córdoba y de Buenos Aires.

"El año pasado nos fue muy bien y estoy conforme con los resultados y también con la predisposición de los compañeros hacia mí, porque me han atendido de gran manera. Estoy con ellos en todas las reuniones y siempre me brindan todo lo necesario. Generalmente se hacen una vez al mes y en diferentes ciudades, como Rosario o en Capital Federal dependiendo de los temas que se van tratando. Venimos trabajando de manera conjunta y tratando temas muy importantes con Eskenazi, quién es el presidente, y con otros 4 directores titulares. Para mi es una alegría continuar al frente del Banco de Santa Fe y es un gran compromiso, también desde lo personal, el hecho de formar parte en el directorio Eskenazi", comentó con mucha alegría Vivas en charla con este Diario.



EL GRUPO PETERSEN

El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, las soluciones fintech, la agroindustria y los servicios urbanos.

Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo Petersen ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una importante cantidad de obras públicas y privadas en la Argentina y países limítrofes. A mediados de la década de 1990 inició un proceso de transformación y expansión de sus negocios, incursionando en otros sectores estratégicos de la economía argentina. El Grupo Petersen se constituye tomando su nombre de “Petersen, Thiele & Cruz Arquitectos e Ingenieros”. Actualmente es uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, pertenece en su totalidad a la familia Eskenazi y su presidente es Enrique Eskenazi. El Grupo Petersen destina recursos propios a la realización de acciones continuas, voluntarias y sistemáticas de Inversión Social Privada a través de sus 4 fundaciones, en el marco de su compromiso con las comunidades de las regiones en donde desarrolla sus actividades comerciales. Las empresas que conforman el Grupo Petersen son: Petersen, Thiele & Cruz; Banco Santa Fe; Banco Entre Ríos; Banco San Juan; Banco Santa Cruz; Mantenimientos y Servicios; Qualia; ASJ Servicios; Plus Pagos y Santa Sylvia.