Perotti analizó junto a representantes de CARSFE los efectos de la sequía en Santa Fe

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, analizaron los efectos de la prolongada sequía que afecta a la provincia y diferentes alternativas de asistencia a productores agropecuarios con representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe). El encuentro se realizó en el salón Amarillo de la sede de la cartera productiva, en la ciudad de Santa Fe.

Al término de la reunión, Perotti detalló que se repasó “lo actuado en este contexto de sequía, de alta gravedad, que está teniendo un impacto muy fuerte en la región central en el país y particularmente en nuestra provincia; donde afecta a la ganadería, la agricultura, la lechería. Además, se ha hecho un análisis de las asistencias en la emergencia en todos los departamentos del norte, con la entrega de aportes y de equipamientos para cisternas, para garantizar agua potable a la población y también a muchos de los sectores productivos, para animales y la alimentación”, señaló el mandatario.

Asimismo, el gobernador detalló que “estamos dando asistencia a nuestros productores en forma inmediata, desembolsando recursos hacia los pequeños productores, con financiamiento a tasa subsidiada, con tasa cero, a través de las Asociaciones para el Desarrollo”.

A continuación, indicó que la “próxima semana seguirán las reuniones con todo el tema agrícola en la región centro y sur de la provincia. Pero más allá de eso nuestra preocupación está en el impacto que esto genera, no solamente en la coyuntura, en este momento, sino que va a impactar en los próximos tiempos”.

En este sentido, Perotti precisó que “el daño hecho en los rodeos ganaderos hace que no solamente ahora haya un cuadro difícil, sino que genera falta de terneros para lo que va a ser el próximo año”; y advirtió sobre “la gravedad del momento que tenemos, del impacto que esto va a tener en el país, en la provincia de Santa Fe en particular, y en la Región Centro, en este año y en los próximos”.



ACOMPAÑAMIENTO AL QUE

ESTÁ PRODUCIENDO

Este contexto “lleva a tomar decisiones importantes en la asistencia a un sector productivo, que no tiene que detener su impulso y vocación, haciéndoles sentir que estamos a la par del que está produciendo”, destacó más adelante el gobernador; al tiempo que subrayó la importancia de “tener un acompañamiento nacional, que le dé a esta situación una comprensión de la gravedad del impacto que se da en la coyuntura y en los próximos tiempos”.

Al respecto, precisó la necesidad de que el “gobierno nacional genere instrumentos para acompañar, como se realizó durante la pandemia con los sectores comercial, gastronómico, hotelero. Entendemos que esos mismos mecanismos tienen que estar a disposición de los productores, y que todas las fuerzas políticas tienen que estar acompañando la generación de este tipo de herramientas”.

Por último, Perotti destacó la importancia de “dar un abordaje integral. Por eso la reunión de hoy, porque en mesas como estas ponemos siempre una visión integral de cómo abordar esto y de cómo recibir aportes en lo inmediato; pero no perder de vista una mirada estratégica para el sector”; y anunció que con el objetivo de “mantener un nivel de vinculación y de diálogo con las autoridades nacionales y con todos los legisladores nacionales, vamos a tener una convocatoria conjunta, los primeros días de febrero, todos los legisladores nacionales por Santa Fe, no solamente para exponer lo hecho sino algunas ideas sobre herramientas necesarias en el ámbito nacional y, lógicamente, para recibir sus opiniones, sus sugerencias para enfrentar esta situación de la mejor manera y con todos los esfuerzos coordinados”, concluyó.

Por su parte, la titular de Carsfe, Sara Gardiol, valoró el hecho de “tener la posibilidad de charlar con las autoridades en forma directa, es positivo porque el diálogo lo es, nosotros tenemos un diálogo de confianza donde exponemos las cuestiones que están corriendo directamente, y se pueden modificar. Así que como bien lo explicó el gobernador, a partir de ahora tenemos un trabajo muy largo tanto como el sector, como provincia, como con Nación y como sociedad”.



PRESENTES

Del encuentro participaron también el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; y la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo. Por Carsfe, estuvieron presentes además el vicepresidente, Gustavo Sutter Schneider; el secretario, Ignacio Mántaras; el protesorero, Bernardo Vignatti; y el productor, Javier Bolatti.