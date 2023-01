Los destinos seleccionados para visitar en la Argentina

Ushuaia: el destino más austral de nuestro país tiene su propia mística. Rodeado por los picos nevados del monte Olivia y Los Cinco Hermanos, acá los días se guían por los ritmos de la naturaleza. En invierno amanece más tarde que en el resto del mundo y cada 21 de junio se celebra la noche más larga del año (¡a las 5 de la tarde ya está todo oscuro!), el viento sopla fuerte y hace olear el Canal de Beagle, los lagos van cambiando de color según la época del año y la nieve es bienvenida durante toda la temporada de esquí en el cerro Castor.

Sierras de Córdoba: el destino ideal para animarse a un roadtrip en clave aventurera, para ir por la ruta de las Altas Cumbres y el Valle de Traslasierra para descubrir el placer de los ríos, el aire serrano y la naturaleza en expansión. Al Valle de Traslasierra, que abarca más de 20 localidades turísticas, llegás a través del camino de las Altas Cumbres. Uno de los planes favoritos es cargar un picnic en el auto, sentarte en una piedra de montaña y ver el atardecer en el punto más alto de Córdoba.

Puerto Iguazú: recorremos la ciudad más especial de Misiones, buscada por turistas de todo el mundo y puerta de entrada a una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. En el medio de la selva paranaense están los 275 majestuosos saltos de agua rodeados de una alta biodiversidad, que lograron convertir 67.700 hectáreas en un Parque Nacional declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. No importa cómo acompañe el clima, todas las primeras veces en las cataratas del Iguazú son amor a primera vista.

Purmamarca y Tilcara: podés visitar la Quebrada de Humahuaca, donde la Pachamama bendice el paisaje de colores tierra y te sorprende con cerros, cultura y tradiciones milenarias. La calidez de su gente, su geografía fabulosa y esa capacidad de emocionar sin importar cuántas veces hayas viajado... Jujuy siempre es amor a primera vista.

Mar del Plata: con su ritmo de ciudad y sus clásicos de siempre, este destino nos regala bocanadas de aire de mar y el pulso vibrante de sus rituales onderos. Mar del Plata se presta para jugar al “dime qué te apasiona y te diré qué hacer en Mardel”; y se la banca. Cultura, cachengue, deportes, naturaleza, movida wellness y espiritual, y programas para toda la familia.

Puerto Madryn: es más que una ciudad turística en Chubut o la puerta de entrada a la Península de Valdés. Sus anfitriones la definen como “Planeta Madryn”, y es que viajando a este destino te sumergís en un universo paralelo en donde lo principal es el contacto con la naturaleza (y no tanto la señal del celular). En Madryn, la estepa patagónica se junta con el Mar Argentino y se convierte en un lugar en donde la naturaleza te quiere conocer a vos.

Bariloche: un recorrido de verano por la ciudad más poblada de Río Negro, inmersa en el Parque Nacional Nahuel Huapi y rodeada por lagos, bosques y la cordillera de los Andes. Acá los sentidos se expanden y el combo de naturaleza, aventura y chocolate es la fórmula de la felicidad inesperada que todos quieren probar en este destino patagónico.

Rosario: sabemos que “siempre estuvo cerca” y que, además, es el plan ideal para una escapada en pareja, de amigas o en familia, para disfrutar del río y el encanto de su gente. A solo 3 horas en auto desde Buenos Aires, en verano, las caminatas tienen el plus del río, las playitas y las tardes más largas en los bares de la costanera mientras tomás una cervecita y ves caer el sol.

Mendoza: nos vamos de viaje a uno de los centros urbanos más importantes del oeste argentino, puerta a los centros de esquí y a una de las regiones vitivinícolas más fecundas del mundo. En Mendoza, la naturaleza es parte y la aventura es un lujo cotidiano: se presta para el road trip y el plan de comer, beber y descansar es sagrado. Acá, lo que existe desde siempre es lo que se instala en el corazón de quienes la visitan.

Esteros de Iberá: una experiencia transformadora en una de las joyas naturales de la provincia de Corrientes (y del planeta) en donde el cielo se calca en la quietud del agua. Te invitamos a agudizar tus sentidos, contemplar la simpleza de la vida y la naturaleza abundante, sin marketing, simplemente estando presente.

Calafate: visitar la ciudad del glaciar Perito Moreno es entrar en una tierra blanca, bañada por los hielos. Pero también la oportunidad de sorprenderte con un paisaje único en el mundo: acá no todo es hielo. El Calafate también ofrece el aroma a las lavandas que florecen en los jardines y la vista a una estepa amarilla infinita y se aprende, entre vientos y excursiones, a escuchar a la naturaleza, quien pone las verdaderas reglas del juego en este destino.

Salta: le dicen “la Linda”, y con razón. Porque es una de las ciudades estrella del noroeste argentino, distinguida en todo el mundo por su encanto, su gente y su biodiversidad. Acompañanos a saborear sus famosas empanadas, enamorarte de su música y buscar experiencias de vanguardia para convertir lo clásico en novedoso.



Fuente: somosohlala.com