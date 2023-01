El recuerdo a ocho años de la muerte de Nisman

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Referentes de la oposición recordaron la muerte de Alberto Nisman y pidieron por el esclarecimiento del caso, que se produjo horas antes de que el fiscal tuviera que declarar en el Congreso de la Nación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en enero 2015, durante su último mandato presidencial.

"A 8 años, la muerte del fiscal Nisman sigue impune. Asesinaron a un fiscal de Estado y lo único que hubo por parte de este Gobierno fue un manoseo perverso queriendo ensuciar a él y a su entorno. Exigimos que se sepa la verdad. Abrazo a su familia", escribió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, posteó una imagen con un breve y potente mensaje: "MAGNICIDIO. 2015 - 2023. #Nisman8AñosAsesinato. Que el paso del tiempo no transforme a Nisman en un desconocido. 8 años de impunidad. Memoria, verdad, justicia".

Por su parte, la presidente del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo: "Llevamos 8 años esperando la verdad sobre el asesinato del fiscal Nisman. Ahora se investiga una operación de inteligencia internacional y la participación de una célula iraní. La justicia será siempre nuestro camino.

Deseamos que haya luz ante tanta oscuridad".

Otro de los que se expresó fue el senador Martín Lousteau: "Un Estado que falló. Se cumplen 8 años de la muerte de Alberto Nisman. El mismo Estado que no protegió al fiscal tampoco pudo prevenir los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA".

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, indicó que Nisman "fue encontrado sin vida horas antes de su exposición en el Congreso" y agregó: "Este hecho gravísimo sigue sin resolverse y no debemos permitir que quede impune".

Mientras que el diputado de Republicanos Unidos y líder político del espacio, Ricardo López Murphy, afirmó que "nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado" y finalizó: "8 años después, su familia y los argentinos que no votamos corruptos, seguimos exigiendo JUSTICIA". Además, adjuntó un video del presidente Alberto Fernández opinando sobre el caso.