Fernández apuntó contra el gobernador Rodolfo Suárez

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Alberto Fernández reprochó ayer la ausencia del gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, en la inauguración de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, ubicada en el departamento de Lavalle.

"Creo que se equivocó", dijo el mandatario y que "hubiese sido algo bueno que el gobernador hubiese participado en este encuentro". Además, le apuntó: "Tal vez alguien lo confundió, yo no vengo acá a hacer campaña electoral".

En ese sentido, cargó contra el gobierno del expresidente Mauricio Macri, aliado político de Suárez, y el espacio opositor de Juntos por el Cambio.

"Yo conocí a la Argentina caída, esa Argentina que se había endeudado en muy poco tiempo, esa Argentina que había cerrado 23.000 pymes, que había quedado en virtual default, que había dejado dos millones de personas sin trabajo, esa Argentina que conocemos, y es la Argentina que recibimos", cuestionó.

Durante su exposición, el Presidente volvió a levantar la bandera del "federalismo" en medio de la cruzada por el juicio político contra la Corte Suprema a raíz del manejo de los fondos coparticipables.

"Yo nací en Buenos Aires, pero este país no va a progresar si no se hace de una vez y para siempre federal. Es necesario que este país recupere el sentido federal que ha perdido. Mendoza es parte de este país, gobierne quien gobierne", aseguró.

Por otro lado, se mostró optimista en cuanto al rumbo económico del país y le dio otro mensaje a la oposición: "La política no tiene ningún sentido si la vamos a usar para pelearnos, gritarnos y maltratarnos. Ya pusimos todos los titulares en los diarios que había que poner, paremos un poco. Empecemos ahora que podemos, que vemos un horizonte más despejado, tenemos un diálogo para hacer crecer la Argentina que necesitamos que crezca".

En cuanto a la obra, destacó que "es una de las cinco plantas de tratamiento de aguas servidas más grandes de la Argentina" y apuntó contra el centralismo de la Ciudad de Buenos Aires. "Si me viera un porteño dirá... ¿y en ese lugar lo están haciendo? Sí, esto es la Argentina, esto que ven ustedes como un lugar inhóspito es la Argentina y esto beneficia a 350.000 argentinos". Y completó: "De acá hasta el 10 de diciembre me van a ver trabajando por ustedes".

Alberto Fernández, que tampoco fue recibido por La Cámpora mendocina, estuvo acompañado durante la conferencia por los ministros Gabriel Katopodis, de Obras Públicas; y Martín Soria, de Justicia y Derechos Humanos.