"Voy a matar a toda tu familia" 

Oportunamente, en la Seccional 13ª una joven de 22 años de edad, residente en la calle Chaco, dio a conocer que su cuñada había efectuado una denuncia contra varios integrantes de una familia (brindó la identidad de la misma), porque habían atacado a un hermano de la exponente, y provocaron daños en su domicilio.

Posterior a la denuncia, recibió un mensaje a través de su cuenta de Facebook, por parte de una dirección que pertenece a Gastón S., diciéndole "te la hago corta. Si tenés problemas conmigo vamos a solucionarlos entre nosotros, pero mi familia no tiene nada que ver. Si querés guerra, listo. Cuando salga y mate toda tu familia, no me vas a 'batir la cana' después...".

En consecuencia, se dio inicio a una causa penal por el delito de amenazas.