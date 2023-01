"Firmaría el contrato con Scaloni de por vida", indicó Cuti Romero

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El defensor campeón del mundo con la Selección argentina Cristian "Cuti" Romero, pidió por la renovación del contrato del entrenador Lionel Scaloni, de quien aseguró que "le firmaría de por vida" y recordó las vivencias del plantel que logró adjudicarse el Mundial de Qatar 2022.

"Si fuera por mí, firmaría el contrato con Scaloni de por vida.

Estamos a muerte con él y es el mejor entrenador que hemos tenido", destacó el defensor del Tottenham Spurs en diálogo con Radio Sports.

Posteriormente brindó detalles del plantel argentino que compitió en el Mundial de Qatar 2022 y logró alzar la Copa luego de 36 años que se hizo esquiva.

"Me siento muy identificado con el grupo. Tiene unos valores muy grandes. Los tres más grandes marcan el camino y nosotros aprendemos de ellos", remarco sobre la presencia de los históricos Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

"El equipo en un club es difícil, muchas veces se piensa más en lo individual, en cambio, en la Selección vi a un grupo que estaba destinado a hacer lo que sea para lograr el objetivo", agregó.

Además de las palabras de elogios para sus compañeros, Romero no dejó de lado al cuerpo técnico de la Selección nacional, al cual catalogó como una "maravilla" y destacó que "siempre confiaron a muerte en el grupo que llevaron a Qatar".

Con respecto al camino que debió transitar la "Scaloneta" para alcanzar la gloria, reconoció que en el cruce ante Países Bajos "lo sufrí muchísimo, me tocó salir y lo viví de afuera", aunque en contrapartida destacó que frente a Francia estaban bien y que "es increíble lo que jugamos ese partido".

"Desde siempre quise enfrentarme a Francia en la final, porque era el campeón del mundo. Era un partido complicado porque sabíamos la jerarquía que tenían. Nos metieron dos goles, pero merecíamos ganarlo", analizó el zaguero surgido en Belgrano de Córdoba.

El encuentro que finalizó 3 a 3 luego de jugar el tiempo suplementario, se definió en la tanda de penales, en la cual Argentina se impuso 4 a 2.

"Vi el penal de Leo (Messi), fue el primero y el que vi.

Después no vi ningún penal más, porque estaba arrodillado, rezando", dijo Romero que entre risas confesó que en la actualidad mira "la final todos los días".

Una de las secuencias que se volvió viral fue cuando el defensor celebra el tercer del equipo de Scaloni (gol de Messi) ante Kyliam Mbappé y dio sus razones.

"Le grité el gol en la cara porque Enzo (Fernández) había hablado con él y lo trató muy mal. Entonces me salió festejarle el gol de Leo en la cara", comentó.

Por otra parte, el ex Atalanta de Italia destacó lo bien que se encontraba el equipo en la previa del certamen, ya que "desde el primer día en Qatar se veía a todos listos para jugar".

"El técnico sabía la cantidad de opciones que tenía y que todos estaban listos", agregó.

Romero, totalmente emocionado, reveló que sintieron él y sus compañeros al arribar al país con la Copa del Mundo: "Cuando llegamos a Argentina no podíamos creer que eran las cuatro de la mañana y la cantidad de gente que había".

"Lo mismo en la caravana, era increíble la gente. Ver esa unión en nuestro pueblo, es una alegría enorme", destacó el defensor que además del Mundial, logró consagrarse campeón de la Copa América 2021 y la Finalissima en 2022.

Por último, Romero no escatimó en elogios para el capitán de la Selección argentina, Messi: "Futbolísticamente sabemos lo que representa, para mi y para muchos es el más grande de la historia.

Tiene una sencillez y humildad en el día a día y eso lo hace más grande".