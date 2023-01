Los rugbiers se negaron a hacer pericias psicológicas

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Agustín Costa Shaw, psicólogo propuesto por la defensa de los rugbiers, dijo ayer que ninguno de los imputados por la muerte de Fernando Báez Sosa decidió participar de un peritaje psicológico por temor a que se filtre el contenido del mismo y otros por desconfianza del sistema judicial.

El testigo declaró en forma virtual en el juicio ante el Tribunal de Dolores y relató que trabajó junto a un grupo de cuatro profesionales.

Costa Shaw relató que vio a los involucrados en el crimen de Báez Sosa "nerviosos, como en una disyuntiva de querer hablar y no poder hacerlo", y agregó: "Muchos tenían temblores, básicamente Enzo Comelli".

El profesional sostuvo que Máximo Thomsen "no paraba de llorar y hubo que contenerlo" al ser recibido.

"Él dice que no quiere realizar la pericia porque después se filtra todo, después quiere decir algo y se quiebra", relató Costa Shaw, que indicó que Thomsen se sentía culpable "por la salud de su madre".

"Lucas Pertossi, un poco más tenso, dijo que no tenía confianza en seguir porque son palabras de autoridades judiciales que los tratan como asesinos y que no tenía confianza", algo que repitió Ciro Pertossi.

Mientras que "Luciano Pertossi hizo mucho énfasis en que se iba a filtrar, le explicamos, pero hubo un momento que se fue". En tanto, Matías Benicelli y Blas Cinalli tampoco hablaron.



CIRO PERTOSSI: "ESA

PATADA NO LA DOY YO"

Ciro Pertossi aseguró ayer que no le dio una "patada" y que se frenó cuando se dio cuenta de que Fernando Báez Sosa estaba "en el piso" en referencia a un video que mostró la Fiscalía donde se lo identifica a metros del joven cuando era atacado brutalmente a la salida del boliche Le Brique.

"Esa patada no la doy, cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno", declaró este martes Ciro Pertossi, uno de los acusados más complicados en el juicio que se lleva adelante en Dolores por el asesinato del joven, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Cuando la fiscalía expuso la filmación del hecho, Ciro Pertossi aclaró que "frenó" una patada cuando se dio cuenta que Fernando estaba en el piso.

"El chico que se ve soy yo (señalando el video del ataque a Fernando Báez Sosa), quiero aclarar que esa patada no la doy, que cuando me doy cuenta que está en el piso me freno", indicó ante los presentes en la sala.

Ciro Pertossi se paró en la audiencia para señalar con un puntero su ubicación en el video.

"Lo que quería decir ya lo dije, quiero adelantar que no voy a contestar ninguna pregunta", advirtió y no respondió ninguna pregunta de la fiscalía.

Por otra parte, precisó que un audio incorporado al expediente en donde él dijo vía WhatsApp "chicos no se cuenta nada de esto a nadie", él se refería a que "no quería que se enteren sus padres que se habían peleado".

"Adelanto que no voy a contestar a las partes", insistió Pertossi tras lo cual volvió a su asiento ubicado junto al resto de los imputados.



NO PUDO DONAR

LOS ÓRGANOS

Silvino Báez Sosa, papá de Fernando, contó que su hijo se anotó para donar órganos, pero por los golpes que recibió no pudo "dar ni uno".

Además, tanto él como su esposa, Graciela, se mostraron molestos por la actitud de los rugbiers de mostrarse como víctimas.

"Lo que le digo a la sociedad es que acá la única víctima es Fernando. Él se anotó hace algunos años como donante de órganos pero por la patada y los golpes que sufrió no pudo dar ni uno de sus órganos", relató el padre de Fernando.

Hoy miércoles se cumplen tres años del crimen ocurrido en el boliche Le Brique, de Villa Gesell. También es el día en el que el juicio oral llegará a su fin y, ante este panorama, Graciela manifestó: "Solamente se me presenta el momento de todas las cosas vividas desde que recibí la peor noticia. La única víctima es Fernando y lo asesinaron de la manera más cruel. Solo espero justicia por mi hijo".

"Esperemos que sea tranquilo y con fuerzas. Es un día muy doloroso para nosotros porque se cumplen tres años del asesinato y queremos que ese dolor se convierta en ayuda y que la gente nos acompañe. No es fácil la pérdida de Fernando", remarcó.