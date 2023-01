Buscan "casa por casa" a los alumnos que aún no fueron inscriptos para el ciclo lectivo 2023

El ministerio de Educación encaró este verano la tarea de identificar para buscar “casa por casa” a unos 4.000 alumnos que terminaron el nivel primario, pero hasta el momento no se inscribieron para cursar el secundario.

En este sentido, la ministra Adriana Cantero detalló en las últimas horas en qué consiste el trabajo que realizan de manera conjunta varias áreas de su cartera, para lograr que los chicos que terminaron la primaria continúen su trayectoria educativa. En total son 4.000 alumnos que aún no se inscribieron en la provincia, 234 son del departamento La Capital, y más de mil del departamento en Rosario. "Cuando decimos casi 4 mil es porque la cifra se mueve y va variando, pero no queremos que interrumpan su trayectoria escolar, y también porque la educación secundaria tiene obligatoriedad", comentó la ministra de Educación Adriana Cantero en diálogo con LT10. "Los gobiernos locales también se suman a esta búsqueda y lo que se hace en estos meses es ir casa por casa", agregó.



TRABAJO PREVIO

Para saber cuál es el panorama específico en Rafaela y en el departamento Castellanos con respecto a esta iniciativa, diario LA OPINIÓN se contactó con Gerardo Cardoni, delegado de la Regional III de Educación con sede en nuestra ciudad, quien comentó que "se está haciendo un trabajo en base a la circular 216 del 2020 que es muy importante, que marca un cambio porque la misma establece que los niños que terminan sala de 5 del nivel inicial, y 7° grado de la primaria, siguen siendo estudiantes de la institución educativa hasta que estén inscriptos hasta el nivel siguiente. Entonces esta resolución nos permite a nosotros trabajar en esta línea como estamos haciendo ahora. En el mes de diciembre hicimos un trabajo con los supervisores y equipos directivos, en donde quisimos observar qué pasaba con los estudiantes que terminaron en primera instancia 7° grado y tenían que ser inscriptos a primer año (del 30 de noviembre al 4 de diciembre para secundaria). Fue un trabajo previo que estuvieron haciendo las escuelas y estuvimos haciendo nosotros con la Expo Secundaria y con la oferta educativa que tenía cada escuela. Se fue trabajando en cada escuela primaria y los chicos hicieron la inscripción".

A continuación, Cardoni destacó que "luego empezamos a trabajar en saber si los chicos estaban inscriptos. Entonces el 16 de diciembre pedimos un informe hecho por cada escuela primaria con la situación de sus alumnos, si estaban inscriptos o no. Luego, para el 23 de diciembre se pidieron los mismos datos pero a los jardines de infantes se pedía informar qué había pasado con los chicos que habían terminado sala de 5 y tenían que estar inscriptos en 1° grado. Las escuelas primarias tuvieron más tiempo de trabajo en saber cuál era la situación de sus estudiantes. En cambio, en el nivel inicial, como la inscripción a primer grado era del 5 de diciembre al 16 de diciembre, tuvieron menos tiempo para trabajar. Y por ahí los datos son un poco más elevados en lo que respecta a sala de 5 en comparación de 7°. Por eso teníamos que explicar cómo fue el proceso, porque a veces uno ve los números crudos y por ahí alarma un poco”.



EN RAFAELA Y EL

DEPARTAMENTO

Asimismo, Cardoni continuó mencionando que "la otra explicación que encuentran es que acá hay muchas escuelas que tienen el nivel inicial incorporado. Entonces, en el 'inconsciente de las familias, piensan que por estar en el nivel inicial directamente quedan inscriptos en 1° grado', pero en realidad la familia tiene que hacer sí o sí la inscripción a primer grado de la escuela. Son dos elementos a tener en cuenta para conocer los números”.

Al preguntarle cuál es la situación específica de Rafaela y el departamento Castellanos, Cardoni respondió: “La Regional III de Educación implica todo el departamento Castellanos, la franja que está al sur de la Ruta 19 -la norte pertenece a la Región 8 - y una franja del departamento Las Colonias. Al trabajo que hicieron los directivos junto a los supervisores, lo enviamos a Santa Fe, y la centralidad del Ministerio hizo un comparativo con los datos que ellos tenían. Porque en realidad los datos que aportan las escuelas fueron en parte los que el sistema tenía registrados durante el 2022. En muchos casos, los estudiantes se cambian de escuela, y eso no impacta enseguida en el sistema hasta que la escuela lo carga. Y muchas veces se da, con regularidad, que las familias por una cuestión laboral se trasladan, entonces, hasta que no esté cerrado el ciclo lectivo, muchas escuelas no hacen esos cambios en el sistema, porque a veces las familias se van dos meses y vuelven. Nosotros en la Regional III, tanto en la inicial como primaria, estamos buscando alrededor de 160/170 estudiantes que no están inscriptos en el nivel siguiente, tanto los de nivel inicial como los del nivel primario para la secundarias".

Y con respecto a Rafaela, expresó: “Nosotros tenemos, en el Dpto. Castellanos, del nivel inicial 103 alumnos, y del nivel primario 32. Y en Rafaela, para ser más especifico, en el nivel inicial tenemos 71 estudiantes que tienen que estar inscriptos en 1° grado, y los que terminaron 7° que tienen que estar inscriptos en 1°año de la secundaria, 19, lo que da un total de 90 estudiantes de la ciudad que se estarían buscando. Por ahí, si analizás los números tenemos 71 estudiantes que terminaron sala de 5 y no están inscriptos en primer grado, pero por eso expliqué como fue el trabajo de recolección”.

De todos modos, Cardoni reiteró que fue muy poco el tiempo que tuvieron para trabajar los equipos directivos, y las familias que pudieron realizar la inscripción no llegaron a brindar la información, aunque también están las que esperan a febrero para inscribir por temas laborales, de mudanza, o de radio.

“Esto también es una realidad; entonces este número puede sonar alarmante, pero nosotros lo venimos trabajando y mucho en el caso de Rafaela, con la Secretaría de Educación. El martes pasado llevamos a cabo una reunión en la que estuvo el Municipio de Rafaela, de Sunchales, y la comuna de Humberto, que eran las que tenían más estudiantes para ir a buscar. Allí pudimos desplegar diferentes estrategias para buscar a los chicos, y lo que mencionó la ministra, el de empezar “casa por casa”. Entonces, esta 3ª y 4ª semana de enero, las comunas y municipios nos van a dar una mano muy grande en poder empezar a rastrear a esas familias y saber cuál es la situación de ese niño que no está inscripto. Nosotros a la vez lo que hicimos, fue brindarle información a las comunas y municipios sobre los requisitos que se necesitan, las vacantes de secundaria que tienen las escuelas, y también trabajar sobre los radios que tienen las primarias para que las familias sepan cuál les toca. Es importante recalcar que las familias deben acercarse a las instituciones educativas. Por ahí las familias vienen directamente a la regional y es en las escuelas donde tienen que inscribirse”, enfatizó Cardoni.

En cuanto al plazo que las familias aún tendrán para inscribir a sus hijos, informó que será a partir de febrero. “Nosotros estamos recomendando que a partir del 6 de febrero las familias ya pueden acercarse. Por eso, es importante el trabajo previo que hacemos con las comunas y los municipios porque ellos les acercan la información", expresó.

Sobre si hay algún tipo de temor de que haya algo más de deserción escolar que otros años, respondió: “No, porque estos son los números reales que tenemos, y como dije, fueron brindados por las escuelas primarias y los jardines de infantes. No creemos que haya más estudiantes sin inscribir, y trabajamos para que no haya deserción, sobre todo en la secundaria, que es más común que los chicos abandonen en medio del ciclo lectivo”. Y concluyó diciendo que mediante un trabajo desde el Ministerio en conjunto con las comunas, fueron trabajando para que ese número de deserción escolar baje.