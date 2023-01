Schwartzman pasó a segunda ronda en Australia

El argentino Diego Schwartzman (25º en el escalafón mundial de la ATP), avanzó en la madrugada del martes a la segunda ronda del Abierto de tenis de Australia, que se juega en Melbourne, al vencer al ucraniano Krutykh (188) por 6-4, 6-7 (6-8 el tie break), 6-3 y 7-6 (7-5).

El tenista porteño necesitó de tres horas y 55 minutos para vencer a su rival ucraniano. En la segunda ronda jugará ante el estadounidense J.J. Wolf (66), quien superó al local Jordan Thompson por 6-3, 3-6, 6-4 y 7-5.

En tanto, quedaron eliminados en esta primera ronda los argentinos Federico Bagnis y Pedro Cachín, al ser derrotados por el británico Daniel Evans y el español Pablo Carreño Busta, respectivamente.

Bagnis (90) cayó ante Evans (27) por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4, en tres horas y 29 minutos, mientras que Cachín(59) fue derrotado por Carreño Busta (15) por 7-6 (7-4), 6-1 y 7-6 (7-3), en 128 minutos.



REGRESO CON TRIUNFO Y

OVACIÓN PARA DJOKOVIC

El serbio Novak Djokovic (4) superó a un laborioso Roberto Carballés por 6-3, 6-4 y 6-0 tras poco más de dos horas, en lo que fue su regreso a una Rod Laver Arena que lo ovacionó durante todo el partido de la primera ronda del Abierto de Australia.

Fue la decimosexta vez de forma consecutiva que superó el primer escollo del torneo oceánico en lo que fue una noche mágica para el tenista de Belgrado, que olvidó sus molestias en el muslo derecho al ver el incesante apoyo de unas gradas teñidas de rojo, blanco y azul.

“Gracias por darme esta bienvenida tan calurosa, en especial en la pista más especial de mi carrera. Conforme más partidos ganas, mejor te sientes, esa es la razón por la que he ganado tanto aquí. Si tengo que elegir una pista y un horario sería aquí en el turno nocturno”, dijo el ex número uno tras su victoria.

El partido fue una réplica del choque que ambos disputaron en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en 2019, cuando el campeón de 21 grandes se impuso por 6-4, 6-1 y 6-4.

No participó en 2022 después de que el gobierno australiano le cancelara la visa por no estar vacunado contra el coronavirus.

Su rival en la siguiente ronda se conocerá tras la conclusión del encuentro pospuesto a este miércoles por la lluvia, que enfrentará al boliviano Hugo Dellien y al francés de la previa Enzo Couacaud.



JUGABAN ANOCHE

Al cierre de nuestra edición, el platense Tomás Martín Etchverry abría la segunda ronda del Abierto de Australia ante el italiano Jannik Sinner, en el John Cain Arena, en el primer partido del cuadro masculino en esta instancia. También estaba prevista la presencia del porteño Francisco Cerúndolo y la rosarina Nadia Podoroska.