Central Córdoba presentó al “Pulga” Rodríguez

Central Córdoba de Santiago del Estero anunció la incorporación del delantero tucumano Luis Miguel “Pulga” Rodríguez. Más allá de la importancia del pase del ex Colón de Santa Fe, lo que despertó la atención fue la llamativa manera con la que el club santiagueño dio a conocer el fichaje.

Desde las redes del Ferroviario difundieron un curioso y divertido video, en el que finalmente anunciaron la llegada del ex Atlético de Tucumán.

En aquel corto, compilaron palabras del defensor brasileño Thiago Silva, el español Xavi Hernández, el rosarino Ever Banega, el entrenador alemán Jurgen Klopp y el volante central Fernando Redondo. En sus testimonios, todos llenaban de elogios al “Pulga” una persona, destacando sus enormes cualidades para jugar al fútbol.

En realidad, las palabras eran dirigidas a “la Pulga” Lionel Messi. Sin embargo, con esos simpáticos testimonios, el Ferroviario se las ingenió para darle una llamativa bienvenida al delantero de 38 años, que firmó su contrato con la entidad santiagueña hasta diciembre del 2023.

“Tantas veces te sufrimos. Hoy, te disfrutamos. Bienvenido al Oeste”, cierra la producción audiovisual con un retrato del atacante.