En Santa Fe señalan que Alex Luna está a un paso de Colón

La semana pasada fue San Lorenzo, ahora Colón. Una vez más el mediocampista ofensivo que tiene Atlético de Rafaela, Alex Luna, vuelve a estar en boca de todos. “Está a un paso” “Hay charlas avanzadas” “Será nuevo jugador Sabalero”. Los diferentes titulares que llegan desde la capital provincial en torno a los destinos de la ‘Joya’ que tiene el conjunto rafaelino. Desde barrio Alberdi le aseguraron a este medio que no hubo ningún ofrecimiento ni consulta oficial por parte de Colón.



Lo concreto es que Marcelo Saralegui busca reforzar el mediocampo y con alguien que pueda aportarle manejo de pelota. El apuntado era Alan Soñora, pero las negociaciones no prosperaron y es por ello que ahora, el apuntado sería el rafaelino Luna (18 años).



El diario UNO señala que en principio la llegada de Alex Luna se daría a préstamo, con cargo, y una opción de compra. El Sabalero le haría contrato por una temporada.



La principal idea de la dirigencia y el cuerpo técnico de la ‘Crema’ es que no se vaya nadie más de un plantel que ya sumó 11 bajas, respecto a la temporada pasada (y tiene 8 incorporaciones). Pero tampoco se le cerrarán las puertas a nadie que no se quiera quedar… Si llega algún ofrecimiento formal se analizará la mejor opción para el elenco de Alberdi.