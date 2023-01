El primer rival de la Crema se refuerza con un delantero top

Gonzalo Bergessio, de 38 años y de último paso por Platense, acordó condiciones para sumarse a préstamo, por una temporada, a Tristán Suárez.

Durante los próximos días, el ex jugador de San Lorenzo, Racing y Nacional, entre otros clubes, firmará su contrato y se unirá al equipo que orienta el DT Fabián Nardozza.

El elenco de Ezeiza ya había otorgado otro cimbronazo en el mercado, cuando se aseguró la semana pasada el arribo del lateral derecho Christian Chimino (35 años), ex Huracán, Ferro, Arsenal, Patronato de Paraná y Atlético de Rafaela, entre otros clubes.

Los demás refuerzos que arribaron al elenco "lechero" son Joaquín Mendive (arquero, UAI Urquiza); Gabriel Fernández (zaguero central, Güemes de Santiago del Estero); Paolo Impini (zaguero central, Deportivo Riestra); Braian Maidana (volante ofensivo, Santamarina de Tandil); Pablo Ruiz (delantero, San Martín de San Juan), Tomás Pérez Serra (defensor, Santamarina de Tandil); Rodrigo Vélez (mediocampista, Almirante Brown); Nicolás Álvarez (lateral derecho, Defensores de Belgrano); Leandro Martínez Montagnoli (zaguero, All Boys) y Patricio Núñez (mediocampista, Almirante Brown)

El conjunto de Ezeiza debutará en el certamen de la primera Nacional durante el segundo fin de semana de febrero enfrentando como visitante a Atlético de Rafaela, por la jornada inaugural de la zona B.