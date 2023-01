El menor no robó cuatro veces, ahora son cinco…

En la edición de la jornada de ayer, desde estas páginas titulábamos «Menor protagonizó cuatro ilícitos, y lo mandaban de vuelta a su casa», haciendo referencia a que el menor de edad Matías Jesús L., de 15 años, entre las 4.30 y las 14.00 del domingo, cometió ilícitos en una carnicería, en un local de ropa para niños, en una verdulería y en una pinturería.

En todas las ocasiones la Policía lo detenía y la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia lo regresaba a su casa. En el local de ropa para niños se alzó con 200 remeras y 100 jeans; y en la verdulería con $20.000. Se destacaba asimismo que el sistema punitorio penal para los menores de edad “necesita ajustes”, ya que en los tiempos actuales es obviamente obsoleto.



NO DEJA DE SORPRENDER:

UN QUINTO ILÍCITO

Pues bien, Matías Jesús L. no deja de sorprender. Es que en horas de la mañana de ayer, cuando parecía que todo se había calmado, no fue así, ya que sumó un quinto ilícito a su frenética carrera de pocas horas.

Según se pudo saber en la Redacción de LA OPINIÓN, el mismo menor de edad en la mañana de la víspera le robó un televisor a su tía.

De acuerdo a lo conocido, una tía de Matías Jesús L., de 42 años de edad, denunció en sede policial de la Comisaría Seccional 15ª que su sobrino -con el cual comparten el mismo domicilio en barrio Los Nogales- en horas de la madrugada de ayer le robó su televisor de 32 pulgadas marca Philips que se encontraba en la sala de la casa.

Otra vez, como en las cuatro veces anteriores en la madrugada y el mediodía del domingo, la Policía de la Comisaría 15ª dio conocimiento por quinta vez a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, lo acontecido con Matías Jesús L., quien luego de este último hecho calificado como “hurto calificado”, seguramente -al igual que en las veces anteriores-, fue entregado otra vez a sus progenitores.