Emotiva carta despedida de Alfaro

"Si bien me hubiese gustado hacerlo de otra manera, llegó el momento de despedirme, y aunque las despedidas no siempre son sencillas, hablar para mí de este proceso es hablar de cosas lindas. Esas fueron las que vivimos a lo largo de estos más de dos años". Así comienza la larga carta que Gustavo Alfaro publicó en sus redes sociales para despedirse no solamente de los ecuatorianos durante su labor como entrenador de su selección, sino también para despedirse de los jugadores.

De ellos, escribió que "fueron y son los verdaderos artífices. Qué hermoso fue trabajar con ustedes, recibirlos, disfrutarlos, compartir cada convocatoria, cada viaje, cada vestuario". En otra parte de la publicación dice que ellos "sacaron mi mejor versión, hicieron que sea un viaje de ida y vuelta".

Gustavo Alfaro asumió la dirección técnica de la selección ecuatoriana en agosto de 2020, después de reemplazar a Jordi Cruyff quien no llegó a dirigir ni un partido motivado por el confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus. Su primer partido lo dirigió en septiembre de ese año venciendo por 2 a 0 a Qatar en un encuentro amistoso. Tras eso, dirigió 35 partidos hasta el último jugado el 29 de noviembre pasado por la tercera fecha de la Copa del Mundo. Ese día, su selección perdió en un partido vibrante ante Senegal por 2 a 1 quedando eliminado en primera ronda.

Justamente en esa convivencia en Qatar, Alfaro destaca lo siguiente que escribe en su carta: "Cuando estaba con ustedes (...) sentía que estaba en el mejor lugar que podía estar. No precisamente por jugar un Mundial, sino porque estaba con ustedes, y ese era para mí, el mejor lugar del mundo. (...) Allí sentía que nada era imposible, donde tenía la tranquilidad de pensar en voz alta sin correr peligro".

El ex jugador y entrenador de Atlético de Rafaela, también con paso como DT por Arsenal de Sarandí, Boca Juniors, entre otros, remarcó que "Después de 30 años de profesión, puedo decirles con absoluta certeza, que disfruté este proceso en plenitud, sin preocuparme por lo que depararía el mañana. Esa es una de las pequeñas ventajas que tenemos al ponernos grandes. Aprendemos a disfrutar del hoy, sin preocuparnos tanto por lo que vendrá, tratando de disfrutar estos momentos con intensidad y que estos duren lo más que pueda".

En otro fragmento dedicado a los jugadores, Alfaro pregunta: "Recuerdan cuando antes del debut en Qatar les pregunté, ¿cuántos Mundiales pensaban que tenían por delante? Hoy les aseguro que tendrán muchos más. Como les dije, al final, las lágrimas de hoy son el triunfo de mañana".

Tras la derrota con Senegal, Alfaro dijo en la conferencia de prensa que quería tomarse un tiempo para poder pensar en el mañana y en su continuidad como entrenador de la selección sudamericana, pero deudas con la dirigencia como también promesas incumplidas motivaron que el jueves 12 de enero pasado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitiera un comunicado en donde anunciaba que el argentino iba a dejar de ser el entrenador.

Le deseo mucha suerte al Entrenador que me suceda", sigue diciendo el ahora ex entrenador de Ecuador, "va a encontrar un grupo humano increíble. Con la filosofía de los 'guerreros estoicos', que cuando marchaban a la guerra, podían regresar de dos maneras: con el escudo, o debajo del escudo".

Pese a las diferencias que determinaron su salida, Alfaro dedica un fragmento de la carta para los dirigentes de la FEF: "Les agradezco a los dirigentes por habernos dado la chance de asumir este desafío. De confiar en nosotros en tiempos institucionales complicados, de futuro incierto y de ilusión escasa".

Hacia el final, el técnico reflexiona sobre los procesos que son parte del fútbol, y también parte de la vida: "Los procesos que uno siente que fueron buenos, nos ayudan a reafirmar las convicciones. Esas convicciones son las que nos preparan para soltar y dejar atrás, buscando un nuevo desafío. (...) Siempre habrá utopías para conquistar y cielos para explorar. Después de este proceso, muchos más. Detrás de ellos iremos".