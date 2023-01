Nena de 12 años murió luego de realizar un reto viral de TikTok

ROSARIO, 17 (NA). - Una niña de 12 años fue encontrada muerta en su dormitorio, en su casa de localidad santafesina de Capitán Bermúdez, en el Gran Rosario, y su familia sospecha que el deceso se produjo a raíz de un reto viral de TikTok.

De acuerdo con los resultados de las pericias, la menor perdió la vida por ahorcamiento y no se detectaron signos de abuso ni participación de terceros.

Laura Luque, tía de la víctima que murió en Capitán Bermúdez, fue quien alertó a todos sobre el hecho en su cuenta de Facebook para que padres estén al tanto acerca de lo que se podrían someter sus hijos.

Por lo general son los más jóvenes, los que son proclives a caer en los desafíos virales.

"Hola a todos. Mi nombre es Lali. Hago público esto que estoy viviendo. Ella es Milagros (en referencia a una foto que acompaña el posteo), mi sobrinita, quien hoy (por el último viernes) perdió la vida haciendo un reto de TikTok. Por favor pido que compartan. Mi familia y yo no tenemos consuelo", publicó la mujer junto con una foto de la niña.



ASFIXIA POR

AHORCAMIENTO

Milagros murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, según detalló el diario Clarín, que habló con un investigador que tiene acceso a la causa. Además, remarcó que "no hay signos de abuso o de intervención de terceros".

Por el momento, el caso está siendo indagado por un presunto suicidio, pero la Justicia secuestró el celular de la víctima, porque estaba en su dormitorio.

Las sospechas apuntan a que la muerte de la niña se habría producido en el marco del desafío "blackout challenge", que consiste en aguantar la respiración durante el máximo tiempo posible.

El principal -y peligroso- objetivo tiene que ver con desmayarse a raíz de la falta de aire, para que luego, quienes acepten el desafío, cuenten sus sensaciones en TikTok.