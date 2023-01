Con menos volúmenes pero con mejores precios, Santa Fe incrementó sus exportaciones en un 5,4%

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe aumentaron un 5,4% entre enero y noviembre pasado en relación al mismo período de 2021, con una caída de 10 puntos en los volúmenes y una suba del 18,1% en los precios, informó el viernes el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El informe del organismo estadístico santafesino mide los envíos al exterior de bienes producidos en el territorio de esta provincia.

Así, durante los primeros 11 meses del año pasado las exportaciones originadas en Santa Fe mostraron un incremento en relación a 2021.

En el desagregado por grandes rubros, el trabajo difundido por el IPEC muestra que el monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado “fue de U$S 2.528,4 millones, 16,3% más que en el mismo período de 2021”. De acuerdo al informe, las cantidades medidas en toneladas disminuyeron 0,7%, pero esa leva caída estuvo acompañada “por un aumento en los precios de 17,1%”. Algo similar ocurrió con las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) durante enero y noviembre pasados. “En los once meses de 2022, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron U$S 12.362,4 millones, y mostraron un incremento de 0,9% en relación al mismo período del año anterior”, informó el organismo. En ese caso, en términos de toneladas las exportaciones cayeron 14,8%, y los precios medios aumentaron un 18,4%.

El rubro de las MOA es relevante en el comercio exterior santafesino, porque explica el 70% de las exportaciones de bienes producidos en la provincia.

A la vez, sigue el informe, “se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) por un monto de U$S 2.649,0 millones, 18,7% más que en igual período del año 2021”. Así, “los volúmenes exportados registraron una reducción de 8,3%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 29,4%”.

Por último, el IPEC informó que entre el valor exportado del rubro Combustibles y Energía fue de U$S 117,1 millones entre enero y noviembre, reflejando una variación interanual positiva de 36,4%. Mientras que “las cantidades exportadas no variaron y los precios aumentaron 36,4%”. (Fuente: UNO).