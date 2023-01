También se suman dos organizaciones sociales

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Las organizaciones sociales oficialistas Barrios de Pie, encabezada por Daniel "Chucky" Menéndez, y Movimiento Evita, de los dirigentes Fernando "El Chino" Navarro y Emilio Pérsico, participan de los operativos de controles de precios al igual que el sindicato de Camioneros.

Desde hace más de un mes, los militantes del Frente de Todos se sumaron a la polémica medida que busca combatir la inflación y su participación cuenta con el aval de la Secretaria de Comercio, a cargo de Matías Tombolini.

Su tarea es la de capacitar a los ciudadanos en el uso de la aplicación Precios Justos, que permite realizar un seguimiento de los productos en góndola.

A través de sus redes sociales, Menéndez recordó: "Llevamos un mes acompañando a la ciudadanía con la difusión de la app Precios Justos. En este verano seguiremos convocando a los argentinos y argentinas a capacitarse en su uso y así cuidar los precios".

En la misma línea, subrayó que "la participación popular es clave para garantizar la baja de la inflación" y respondió las críticas de Elisa Carrió. "Nos decía que íbamos a chocar. No pasó. Construimos políticas públicas para iniciar un sendero a la baja de la inflación.

Acompañaremos con participación popular para seguir con ese camino", planteó el líder popular.

En noviembre, Menéndez y Tombolini se reunieron para avanzar en la coordinación del trabajo conjunto que consistió en el chequeo de los 1.800 productos con la intención de verificar sus precios y avanzar en las capacitaciones del uso de la App.

El secretario de Comercio respaldó la participación de los sectores de la sociedad como las organizaciones y los sindicatos al sostener que "si las empresas acuden al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos".

Según supo NA, el Movimiento Evita se desempeña en la misma tarea, aunque a diferencia de Barrios de Pie no hay publicaciones en las redes de sus máximos referentes. "La decisión es acompañar, no publicar", revelaron desde el entorno.