Los aires acondicionados y ventiladores, se venden de buena manera en Rafaela

Para estar al tanto de cómo se dan las ventas en lo que va del verano, diario LA OPINIÓN visitó una vez más a Megatone y conversó con Silvio Brignone, gerente de la sucursal. Con la amabilidad que lo caracteriza, nos comentó que, por temas de costos obviamente, los ventiladores son los que más salen, sobre todo los de pie. “Esto porque lo mudás de habitación a habitación, y también por tema de alturas se vende mucho. El industrial es el más pedido, después están los turbitos y los ventiladores de techo”, comentó.

Los aires acondicionados se venden bien; año a año las ventas crecen, pero hoy, por temas de costos, muchos optan por los ventiladores para salir del paso. El ventilador industrial se vende mucho para los hogares. “Lo que hace el ventilador, es que agarra el clima del ambiente y lo expulsa. Magia no hace. Los industriales, de 30 o 32 pulgadas tienen entre 280/300 watts, que les da una potencia para refrescar un poco más los ambientes que los tradicionales comunes de 20 pulgadas van de 65 a 90 watts. La gente está comprando los industriales para uso doméstico”, aclaró.

Pasando a los aires, explicó que por temas costos, la gente saca cuentas. Los aires cuestan entre $120.000 y $130.000, pero a esto hay que agregarle el costo de la instalación que hoy está alrededor de $30.000, $40.000.

“Es un combo, son dos cosas que tenés que pensar a la hora de comprar un aire: producto y costo de instalación”, dijo.

En cuanto a los que más compra la gente, informó que el que más sale es el de 3000 frigorías que por lo general lo usan en los dormitorios, y si el ambiente de la casa es chico, las personas abren las puertas y climatizan medianamente el living o cocina comedor. “Muchas veces compran un ventilador para ayudar a que el aire llegue al ambiente”, agregó.

Al preguntarle cuánto aumentaron las ventas con respecto al año pasado, comentó que como son productos de temporada, por lo general año a año aumentan, incidiendo también el crecimiento de la ciudad. El calor ayuda a que se mantengan. Además, uno que ya cuenta con un aire, luego quiere climatizar otro dormitorio u otros ambientes.

Estima que las ventas crecieron entre un 25% y un 30% más que el verano pasado. “Rafaela es especial, no se puede decir que hay poca plata; es la quinta ciudad industrializada de la provincia, y está dentro de las 10 con más autos en la argentina. En febrero quizás bajen un poco por las vacaciones, porque la gente gasta la plata ahí", dijo.

Los precios aumentaron el doble en los dos productos. “La inflación terminó en un 96%, así que estamos ahí”, comentó.

El atenuante a tener en cuenta son los límites de la tarjeta, según Brignone. “Ahí está el problema a la hora de la compra de un aire, ya no te sale como el año pasado $46.000, $47.000, te sale $140.000, y los disponibles siguen siendo los mismos. Hay tarjetas que tienen disponibles hasta $100.000, o $150.000, o $200.000, ¿pero qué pasa? Hoy el usuario lo usa en el súper, ropa, y cuando llega la hora de comprar algo de manera urgente como una heladera que se te rompe, o un aire que necesitás, ahí acceden al crédito nuestro o combinan tarjetas”, comentó.

En cuanto a las facilidades que esta firma brinda a los clientes, ya es sabido que está el Crédito Megatone, tarjetas de crédito, y contado y débito con los que siempre hay buenos descuentos en productos de temporada.

Y al preguntarle con qué paga más la gente, respondió: “La gente siempre apunta a la tarjeta, muchas veces por comodidad, tenés todo ahí, servicios, super, ropa, entonces no tenés que andar por otros lados pagando cosas, pero cuando llegás al tope disponible, el segundo en el ranking es el crédito de la casa. Te damos un disponible grande, a sola firma, sin entrega, que en la mayoría de la competencia los créditos son con entrega. Nosotros no, inclusive desde el día 20 pasa dos meses adelante. Son facilidades para que la gente acceda. Si bien es una ciudad con poder adquisitivo grande, también se consume. Los rafaelinos tenemos dos o tres tarjetas cada uno, y el que no la tiene, es porque siempre pagó de contado. La forma más común hoy es tarjeta de crédito, y en segundo lugar nuestro crédito".

Comparando el uso de las tarjetas de crédito con la facilidad que ellos dan a los clientes, explicó que hoy por hoy al no existir más el Ahora 12, o el Ahora 18 sin interés que había años atrás, el recargo de los productos con tarjeta es similar al de ellos. "Mejor dejo la tarjeta y lo hago con ustedes. Y si se encuentran con algún aguinaldo o con algún dinerito, les hacen más del 50% de descuento en los intereses, que eso la tarjeta no lo hace. Vos cancelás la tarjeta y pagás los intereses con el capital", explicó.

En cuanto al costo de los ventiladores, los de 16/18 pulgadas están alrededor de los $16.000, los de 20 alrededor de $20.000, y los industriales, alrededor de $30.000.

Con respecto a los aires, los de 3000 frigorías están alrededor de $140.000 en sus marcas económicas, siendo estos los más vendidos. Otra medida más pequeña es la de 2600 frigorías, pero el dormitorio tiene que ser pequeño, y cuestan alrededor de $130.000. También están los que cuentan con tecnología Inverter que ahorran un 40% de energía, es una nueva tecnología que está en aires, heladeras y lavarropas. Con ella, los aires consumen un 40 menos de energía que uno común pero tienen un costo mayor, aunque luego se ve reflejado en la boleta al consumir mucho menos. Para entenderlo, por ejemplo, el de 3000 frigorías, con la tecnología "Inverter", cuesta alrededor de $180.000 contra $140.000 el común. "Se aplica a todos los aires. Esto va a depender básicamente si lo usan mucho o poco. Si lo usan de a ratito, compran el común", explicó.

El tamaño que le sigue al de 3000 frigorías, es el de 4500, que se puede colocar en una cocina comedor, o ambiente grande. Está alrededor de $270.000 en adelante.

Opinó que hay que consultar y asesorar bien, porque a veces, por querer gastar menos, se compran aires con menos potencia para ambientes grandes y con el tiempo fallan porque sus motores son exigidos. "Por eso viene el de 4500 frigorías", concluyó el gerente.