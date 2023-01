Todos los récords que dejó una nueva edición del Rally Dakar

El domingo terminó el Rally Dakar 2023 y dejó varios récords, principalmente el que estableció el francés Sébastien Loeb (Prodrive) con seis victorias de etapa consecutivas en coches, aunque ese registro no le permitió llevarse un Touareg que ganó el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y que estuvo muy emocionante en motos con una clasificación que se resolvió en la última etapa y por solo 43 segundos a favor del argentino Kevin Benavides (KTM).

En total, en 2023 llegaron a la meta final del Dakar 235 de los 355 vehículos que tomaron la salida: 80 de 121 motos, 10 de 18 quads, 46 de 67 coches (T1 y T2), 38 de 47 prototipos ligeros, 39 de 45 vehículos de serie modificados (SSV), 22 camiones y 80 de las 88 tripulaciones de Classic, donde se impuso el español Juan Morera (Toyota).



-LOS CINCO TROFEOS DE AL-ATTIYAH

El catarí defendió con éxito su título y ganó por segunda edición consecutiva. Acabó el raid con 1h18:49 sobre Loeb (Prodrive), y lleva seis ediciones consecutivas sin bajar del segundo cajón del podio del raid, con tres triunfos (2023, 2022 y 2019) y tres platas (2021, 2020 y 2018). También lo ganó en 2011 y 2015.

Es pentacampeón, superó la marca de Ari Vatanen (cuatro Touareg) y se queda a tres títulos de Peterhansel (en coches).



-LAS SEIS ESPECIALES SEGUIDAS DE LOEB Y SIETE EN TOTAL

El coleccionista de etapas, Sébastien Loeb, no pudo plantarle cara a Al-Attiyah por los problemas que tuvo en las primeras jornadas del raid, aunque esos contratiempos le permitieron afrontar cada día al ataque y acumular triunfos parciales.

El Dakar se le sigue resistiendo en su palmarés al nueve veces campeón del mundo de rallies, pero se anotó un récord absoluto: seis victorias de etapa consecutivas (con un día de descanso entra la primera y las cinco siguientes), con lo que superó el que tenía Vatanen (cinco seguidas en 1989).

En total, se adjudicó siete especiales en el Dakar 2023, marca con la que igualó las que logró el español Carlos Sainz en 2011.



-KEVIN BENAVIDES, TÍTULO EN LA ÚLTIMA ETAPA

En motos, el desenlace fue emocionante: el argentino Kevin Benavides se hizo con el primer puesto en la última etapa tras desbancar al australiano Toby Price de lo más alto de la general y terminar con la diferencia más ínfima de la historia del Dakar: 43 segundos.

Benavides y Price comparten marca de motos, KTM, que vuelve a reinar en el Dakar después de tres años sin conseguirlo.

En 2022 se llevó una GasGas, la del británico Sam Sunderland, y los dos años anteriores fueron para Honda, con Kevin Benavides y el estadounidense Ricky Brabec.

Benavides presumió de ser el primero que gana con dos marcas de moto diferentes (Honda y KTM), pero el francés Richard Sainct, que falleció en un accidente en el Rally de Egipto en 2004, lo logró con BMW y KTM, como el francés Cyril Neveu (Yamaha y Honda), y el italiano Edi Orioli, con tres (Honda, Caviga y Yamaha).

Nunca antes un piloto del Dakar de motos había perdido el liderato de la general en la última jornada, como le sucedió a Price.



-ERYK GOCZAL, RÉCORD DE PRECOCIDAD

En SSV (Vehículos de Serie Modificados), el piloto más joven en disputar el Dakar, el polaco Eryk Goczal, con el español Oriol Mena como copiloto, se llevó el título por un giro del destino en la última jornada: el lituano Rokas Baciuska tuvo una avería y perdió el liderato para que se produjera el récord de precocidad.

Además, el padre de Eryk, Marek, fue tercero y completó un podio muy familiar, con Baciuska entre ambos.

Goczal también se convirtió en el más joven ganador de una etapa, récord que le quitó al estadounidense Seth Quintero.



-UN NOVATO EN EL PODIO

En coches, un novato, el brasileño Lucas Moraes (Toyota) logró acabar en el podio (tercero), algo que no se daba desde que lo hiciera el finlandés Juha Kankkunen en 1988.



-DOS SEGUIDOS, PERO EN DIFERENTES CATEGORÍAS

Como Al-Attiyah, el norteamericano Austin Jones (Red Bull) revalidó el título del Dakar, pero en categorías diferentes: en 2022 lo hizo en T4 (SSV) y en 2023, en T3 (Proto ligero).