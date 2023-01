Sensaciones y sentimientos

HUGO DÍAZ. LA ARMÓNICA BIEN ARMONIZADA



Por Hugo Borgna

Ningún músico quiere admitirlo. Ni siquiera con su amigo más íntimo. Los pianistas, más que ningún otro y, un poco menos afectados, los bateristas (esos que tienen la larga e ingrata tarea de desarmar tornillo a tornillo, y llegan al descanso con la gaseosa y los sándwiches cuando los demás ya están levantándose para el regreso al hogar). Pero todos quisieran que el instrumento que ejecutan sea, al menos, un poco más portable. Los pianistas, a pesar de estar satisfechos con los utilitarios teclados, reconocen lo irremplazable que es el suyo.

Hay un todo unificador; No hay músico que, en algún momento, no haya deseado ser ejecutante de armónica; la absolutamente manuable armónica, la que soluciona todos los problemas de traslado. Aunque, se sabe, siempre hay compensaciones. El instrumento casi de bolsillo cobra su precio: la dificultad en dominar su esquivo lenguaje de notas escondidas en casillas cerradas.

Hugo Díaz, antecedente más cercano del vigente Franco Luciani, es uno de los pocos armonicistas que ha quedado en el recuerdo como excelente ejecutante.

Hubo un tiempo en que desde la pantalla hogareña de tele, nos presentaba el mundo un simpático “Garaycito”, imagen que identificaba a nuestro lugareño canal 13 de Santa Fe. Eran tiempos de esplendor en el talento -a falta de la todavía no imaginada en color- y los músicos significativos se mostraban en esa pantalla. Era casi como si tocaran en la sala de estar de cada casa. Abundaban los programas de música en vivo con artistas que tocaban para nosotros.

Uno de ellos, de cuerpo importante, era Hugo Díaz alimentando y alimentándose en sonido con su armónica. Santiagueño, Víctor Hugo Díaz nació en agosto de 1927 en la ciudad capital, y vivió 50 productivos años. De formación intuitiva, su amplio campo de repertorio abarcó lo folclórico, el tango y el jazz. También con esa formación tocó violín y piano. Iniciado en 1936 en su provincia, a los 20 años fue bajista de una banda de jazz, que se hizo conocer mediante actuaciones por radiofonía.

Once años después hizo su presentación en la que puede considerarse la sede para el gran éxito.

Si. Buenos Aires, y en la peña Achalay Huasi. En 1949 formó su primer conjunto con el canto de su esposa, Victoria Cura, y como músicos su cuñado, el reconocido percusionista Domingo Cura, más tres guitarristas. Fue todo ello en Radio Belgrano.

Su carrera siguió en ascenso, pero faltaba el gran momento. Antes había formado varios conjuntos y grabado su primer disco. Fue en el sello TK.

¿Cuál fue el histórico tema registrado? El imprescindible “Pájaro campana”.

En este momento se debe contar cuándo y donde ocurrió el gran salto. Como es obvio, el lugar a conquistar por un armonicista es la sede de la fábrica Honer. No fue casualidad que su proyección al mundo fuera desde el país de la armónica y de los más emblemáticos acordeones. Considerado como uno de los mejores armonicistas del mundo, conoció los músicos entrañables de los Estados Unidos, como Louis Armstrong y Oscar Petersen. Igualmente estuvo en la Scala de Milán.

Pero hay más. Bastante más. La banda de sonido de la película “Los falsificadores” de problemática alemana de la segunda guerra mundial, incluye grabaciones suyas; tangos como Mano a mano, Por una cabeza y Cuesta abajo, entre otros.

¿Qué idea instalada existe sobre la música en armónica? Poca, pero con dos claros mitos: una, que es fácil; otra, que es muy difícil, por no decir imposible. Y respecto a sus ejecutantes, queda flotando otra pregunta.

¿Se pueden obviar los notables méritos de Hugo Díaz y de Franco Luciani?