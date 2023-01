Reveló atrocidades de los mercenarios

OSLO, Noruega, 17 (Reuters). - Un ex comandante del Grupo Wagner de mercenarios rusos huyó a Noruega cruzando ilegalmente la frontera bajo los ladridos de perros guardianes y disparos en la espalda de agentes fronterizos del Servicio Federal de Seguridad (antiguo KGB), según relató él mismo en un video.

“Corría, corría y corría sobre una superficie helada hasta llegar a la primera localidad noruega y pedir ayuda”, relató el ex combatiente Andréi Medvédev.

Según indica en un video enviado a la organización rusa Gulagu.net, que denuncia violaciones de derechos humanos y que lo ha difundido en su canal de Telegram, logró huir de Rusia el pasado 12 de enero al cruzar a Noruega cerca de la localidad fronteriza de Nikel, en la región de Múrmansk.

Se trata de la primera vez desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania el 24 de febrero que un ex comandante de una de las unidades de Wagner, muy presente en el este del país vecino y acusado de haber abatido a miles de ucranianos, huye de Rusia a Europa.

Medvédev, que servía en el primer escuadrón del cuarto pelotón del séptimo destacamento de asalto Wagner, accedió a testificar y exponer al fundador del grupo de mercenarios, Yevgeny Prigozhin, señaló Gulagu.Net.

“Durante estos meses, se convirtió en testigo presencial de muchas ejecuciones extrajudiciales por parte de los servicios de seguridad de Yevgeny Prigozhin de los llamados refuseniks, aquellos que se negaron a luchar contra los ucranianos y que querían abandonar las filas del grupo de mercenarios”, señaló Gulagu.net.