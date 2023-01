Líneas de asistencia en el marco de la sequía

El norte de la provincia de Santa Fe es uno de los lugares más complicados por los efectos de la sequía, afectando especialmente a la ganadería. Una actividad productiva que presenta un panorama preocupante, debido a la alta mortandad de alimentos por la ausencia de pasto para la alimentación.

En este sentido, el Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, comentó con preocupación, durante los últimos días, que actualmente la sequía impacta en toda la provincia. En en el centro y sur de la misma, el maíz desarrollo del cultivo de maíz está muy complicado, y eso luego se traslada a más complicaciones para la lechería, la ganadería, el engorde a corral, el sector aviar y porcino, entre otros. “Todo lo que es maíz de primera se perdió, y el de segunda está al límite a la espera de precipitaciones”, dijo el funcionario, quién agregó que en el norte provincial está complicada la ganadería por la falta de alimentación para los animales, provocando una importante mortandad de los mismos.

“Estamos trabajando en todo lo que es la logística de traslado de agua y contratación de empresas para esa tarea, también abocarnos a la logística de limpieza de perforaciones, identificación de nuevas perforaciones y tratar de que ningún productor se quede sin la posibilidad de tener agua en sus campos. Han caído algunos chaparrones, que si bien no ayudan a resolver el problema ayudan a mitigar los problemas. Todo el trabajo que se está haciendo y se articula con todos los actores de cada una de las regiones es realmente muy importante, valioso y digno de destacar, porque esta es la forma de trabajar juntos”, dijo Costamagna. Además, en relación a la situación actual de la ganadería, comentó que se está analizando la posibilidad de “destete y concentración de terneros para aliviar a las vacas, y de esa manera evitar la mortandad de animales y que el productor malvenda la hacienda. Para ello hay un fuerte acompañamiento de las entidades rurales, como sucede en los distritos de Tostado, San Cristóbal y Reconquista, pero también de firmas consignatarias, la Sociedad Rural de Vera, entre otros. Es central para nosotros mantener la ruralidad en su máxima expresión, sobre todo en el caso de los pequeños productores para que sigan en la actividad, y evitar que tengan que emigrar a los grandes centros urbanos”.



MEDIDAS

Por otro lado, Costamagna confirmó que se llevan adelante políticas y acciones para paliar la actual situación de Emergencia Agropecuaria en el territorio. La asistencia esta dirigida a la entrega de alimentos, abastecimiento y transporte de agua, acondicionamiento de perforaciones y represas, insumos para la extracción de agua y siembra de pasturas. Días atrás, el Gobernador Omar Perotti destacó los créditos de $ 500 mil pesos sin intereses y con 12 meses de gracia que la provincia otorga a productores ganaderos del norte a través de las Asociaciones para el Desarrollo. Ya se entregaron a mas de 600 productores de los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. También, se otorgaron 87 millones de pesos a través de aportes no reintegrables a casi 1.000 pequeños productores de la Agricultura Familiar y entrega de casi 200 mil toneladas de maíz y forraje mas de 120 pequeños productores.

Además, la máxima autoridad de la provincia de Santa fe dijo que se están articulando con las instituciones del sector nuevas herramientas de acompañamiento que con fondos propios y de Nación alcanzarían los $1.900 Millones. En relación a los productores del centro y sur del territorio, se está diseñando una nueva asistencia financiera sin interés con 12 meses de gracia para productores agrícolas de hasta 300 hectáreas, y para productores ganaderos de carne y leche de hasta 400 cabezas a través de las Agencias y Asociaciones para el Desarrollo. Y concluyó: “Con todas estas herramientas y políticas de Estado que llevamos adelante, hoy estamos asistiendo alrededor de 3 mil productores en todo el territorio provincial. Para ello contamos con 2.600 millones de pesos que aportamos entre Nación y provincia”.



FONDOS PROVINCIALES

OTORGADOS

* Productores ganaderos del norte: $320 millones para productores de carne de hasta 300 cabezas. Créditos de hasta $500.000 sin interés con 12 meses de gracia.

* Productores de la Agricultura Familiar. Aportes no reintegrables de $100.000. Monto total: $88 Millones. Productores alcanzados: 900.



EN GESTION

* Productores agrícolas, ganaderos y mixtos de toda la provincia: $700 millones. Productores agrícolas de hasta 300 has.

* Productores bovinos de carne y leche: hasta 400 cabezas.

* Productores mixtos: 200 has y 200 cabezas.

* Créditos de hasta $700.000 sin interés con 12 meses de gracia.

* Hortícolas y frutilleros: 40 millones (ANR). Productores de hasta 5 has hortícolas.

* Legumbres: $130 millones para productores de hasta 100 has. Créditos de hasta $500.000 sin interés con 12 meses de gracia.

* Apícolas: 15 millones. nuevos apicultores y productores de hasta 50 colmenas. Créditos de hasta $150.000 sin interés con 12 meses de gracia.



FONDOS NACIONALES

EN GESTION

* 1. $500 millones de Foneda (con certificado de emergencia) para productores de hasta 1000 cabezas y 1000 has. Créditos de $1.000.000 sin interés con 12 meses de gracia.

* 2. $400 millones de Plan GanAr para productores de carne y leche de hasta 600 cabezas. Créditos de hasta $600.000, sin interés, con 12 meses de gracia.

Todos los créditos con el recupero se constituyen fondos rotatorios en las asociaciones para el desarrollo de cada región donde prevalecen las actividades productivas.