Mársico: "tardío reclamo del municipio a un Gobierno provincial que fracasó en seguridad"

A través de un comunicado, el concejal del PDP, Lisandro Mársico, señaló, sobre la seguridad en Rafaela, que “con más de tres años gobernando la Provincia, Omar Perotti, recibe por parte del Intendente Castellano un reclamo público de recursos humanos y tecnológicos para ser destinados a reforzar el trabajo de prevención en seguridad. Según se manifestó, desde las esferas municipales, a raíz, de las situaciones que se sucedieron las últimas semanas en nuestra ciudad y que tomaron relevancia por la violencia con que se manifestaron y la viralización de las mismas”.

“Ahora bien, hechos de extrema violencia como los ocurridos en el Barrio 17 de Octubre el día 03 de enero y con peores consecuencias, se fueron sucediendo durante años anteriores y dentro de la gestión del actual gobernador y los reclamos a ese gobierno no existían o eran muy tenues, por parte del Ejecutivo Municipal”, sostuvo el edil demprogresista.

“Este sorpresivo clamor de las autoridades municipales hacia el Ministerio de Seguridad desnuda la desatención que ese Órgano tenía sobre la Ciudad y que observaba desde la tribuna, en una clara pasividad el Intendente. La ineficacia de los funcionarios del Gobernador Perotti, la cual fue desnudada y denunciada por Diputados Provinciales del Frente Progresista, en varias ocasiones, aquí en Rafaela, estuvo tapada por el silencio cómplice de Castellano”, manifestó el concejal pedepista.

“Las consecuencias nefastas que dejaron Ministros de Seguridad como Sain y Lagna, el actual (Rimoldi) va por ese camino, terminan estallando en muchas direcciones”, esgrime Mársico. “Una Ley de Emergencia de Seguridad Pública, votada por la Legislatura de la Provincia y que disponía una millonaria suma de dinero para que el Ministerio de Seguridad utilice claramente en el combate del delito, además de fondos provenientes del Gobierno Nacional para inversión en seguridad, resulta grave lo sucedido, pero los funcionarios provinciales fueron tan tremendamente inoperantes que incurrieron en preocupantes demoras para invertir esos dineros, mientras tanto Santa Fe, estaba y está sumergida en una ola de homicidios y violencia sin precedentes en la historia de nuestra Provincia”, acusó Lisandro Mársico.

“A fines del año pasado, no pudieron explicar tanto el Ministro Rimoldi como Ana Morel, su colaboradora, en una bochornosa exposición a los Diputados Provinciales, la falta de ejecución de las partidas presupuestarias en seguridad, llevaron planillas mal confeccionadas, o sea se gastó menos de lo que tenían a disposición, lo que significó mucho menos tecnología, patrulleros, infraestructura para comisarías, equipamiento para el personal policial, entro otras necesidades que están contempladas en la legislación”, informó el concejal del PDP.

“Cabe aclarar que la Secretaria de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad Ana Morel, debió ser desplazada del cargo por el Ministro Rimoldi, apenas finalizó el papelón que hizo en esa sesión de la Cámara de Diputados, el día 19/10/2022 y recién “renunció” el 06/01/2023. ¿Sr. Gobernador no le parece que se demoró un poco, en esa renuncia?”, terminó por preguntarse el legislador local.

“Recién ahora, los funcionarios municipales rafaelinos comenzaron a hablar de la puesta en funcionamiento del SICAD, “Sistema de Control, Atención y Despacho”, basado en el Sistema SAE 911, cuando el expediente de licitación de este Sistema, estuvo demorado y no dieron explicaciones sobre ese retraso desde las esferas provincial, siendo la improvisación la regla en la gestión del actual Gobierno” sentenció Mársico.