La costa atlántica, Córdoba y Brasil, los destinos más elegidos por los rafaelinos

El momento de ponerse a planificar las vacaciones es uno de los más esperados del año y para muchos, el descanso y el goce ya ha llegado a partir de la primera semana de enero 2023 con el inicio de la primera quincena de las vacaciones de verano, donde a partir del pasado domingo 1 de enero fueron bastante los rafaelinos que comenzaron con el merecido descanso. Y también a partir de este lunes 16, ya con el recambio turístico y el comienzo de la segunda quincena de enero, aunque el movimiento comenzó a crecer durante este fin de semana.

De hecho, durante estas primeras dos semanas del nuevo año, se está observado mucha actividad y movimiento en la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad y también en las distintas agencias de turismo, con el éxodo de muchos turistas locales y con la llegada y salida de numerosos micros de variadas empresas.

Para quienes eligen los destinos nacionales, la amplitud de opciones es tan grande y tan variada que cuesta decidirse, pero todas las alternativas ofrecen paisajes únicos para atesorar en los recuerdos. ¿Cuáles son, entonces, los destinos más elegidos por los rafaelinos para este verano 2023?

En primer término, hay que mencionar que no fueron pocos los vecinos de la ciudad que optaron por irse a descansar a países limítrofes, como Brasil y Uruguay, pero también fueron muchos los que optaron por viajar por el país y a lugares muy concurridos y tradicionales para esta época del año, como lo son la costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, Misiones y la Patagonia, entre los más elegidos.

"Si comparamos con la temporada alta del año pasado, el movimiento es muy similar. Por ahí pudo haber decaído un poco por el tema del Previaje, que en estos momentos no se está utilizando. Pero desde la semana previa a Navidad, estamos teniendo un muy buen movimiento de gente", le comentaron a este Diario desde la Terminal local. "Muchos grupos de amigos, de adolescentes, contingentes escolares, familias, parejas se están acercando a comprar los pasajes para lo que será esta segunda quincena de enero", comenta una señora a cargo de una boletería de una reconocida empresa de micros de larga distancia. "Por suerte el movimiento es excelente en estos días y te diría que se están superando las expectativas en relación al año pasado. Lo que es Punta del Este y Brasil se está moviendo mucho, al igual que Lima (Perú). Y en nuestro país, muchos rafaelinos está eligiendo Villa Gesell, Pinamar y Mar de Plata, que siempre es la vedette de todos los veranos", continuó comentando la señora en cuanto a la venta de pasajes.

"Las compras de los boletos se vienen haciendo con una o dos semanas de anticipación, mientras que el resto lo está haciendo una semana antes, ya que entre otros destinos elegidos, lo que es norte, entre Jujuy y La Quiaca, es lo que también se está vendiendo mucho, al igual que Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Así que las opciones por suerte son muy variadas", agregó la entrevistada.

Y en cuanto a los valores, acotó que "para Córdoba el pasaje en micro está alrededor de 5.300 pesos lo que es semicama, 6.400 pesos cama y si lo compras de manera anticipada, hay un descuento. También está alrededor de 4.000 pesos desde Angélica a Carlos Paz, ya que son muchos los que deciden subirse al micro desde esa localidad. En cuanto a los precios hacia Punta del Este, estamos hablando de 18.600 pesos, tenemos el semicama en 15.500 pesos, para Brasil en semicama estamos en 32.500 pesos y cama 40.600 pesos, aproximadamente. Y en cuanto a Lima, la tarifa en micro es de casi 85.000 pesos".

En tanto, desde una empresa de turismo local mencionaron que "el gran movimiento comenzó hace un mes prácticamente, desde unos días antes de la Navidad, con la gente que va a visitar a sus familiares. Y estalló en los primeros días de enero, ya en el comienzo de la temporada alta, con un lleno total todos los días. Están saliendo micros especiales hacia la costa argentina y también todo lo que es la provincia de Córdoba, que está teniendo mucha demanda por estos días".

Otras de las agencias de turismo de la ciudad sostuvo que "en enero el país explotó hablando de turismo, porque se está viendo que es muchísima la gente que está viajando y vacacionando. Después de más de dos años de encierro, son muchos los que quieren viajar. Cada uno dentro de sus posibilidades elige un destino, la cantidad de días, que es muy variable, desde gente que se va 3 o 4 días en adelante, con muchos que se mueven en sus propios vehículos. Mendoza es un destino muy elegido también por los rafaelinos, el Noroeste, Carlos Paz, Bariloche, y como siempre, la costa atlántica con Mar del Plata a la cabeza, que es donde más va la familia, mientras que los jóvenes optan más por lo que es Villa Gesell. Y está también la opción de ir a Brasil, porque no es tanta la diferencia en valores en el inicio de la compra del viaje y después estiman que es menos los gastos que tienen en Brasil que en Argentina. Lo que es Florianópilis, Bombas y Bombinhas, Camboriú y toda la parte sur brasilera tenemos salidas todas las semanas. Desde Rafaela están saliendo todos los fines de semana 3 o 4 coches que van a Brasil, y de 5 a 7 micros que van a la costa atlántica. O sea que el movimiento de turistas es excelente. También no fueron pocos los que eligieron el Caribe, ya que esta es una muy buena época, al igual que para el norte de Brasil también, donde hay programas de salidas desde Rosario. Y también está yendo mucha gente a Cataratas, que está teniendo muy buena temperatura y humedad. En definitiva, estamos teniendo una muy buena temporada".

Y sobre los precios que están manteniendo las agencias de viajes de Rafaela hacia los lugares más elegidos de los rafaelinos, nos dijeron que "siempre se dan los precios por persona y en base doble, que significa que van dos personas a una misma habitación, una pareja, por ejemplo. Con desayuno y cena, o sea, media pensión, hay que estimar de promedio unos 60 mil pesos para ir 7 noches a Mar del Plata, dependiendo de la calidad hotelera, un 3 estrellas en este caso. También en 45.000 o 50.000 hay un montón de viajes, como los de Córdoba, Cataratas, pero la mayoría están entre 60.000 y 70.000 pesos".