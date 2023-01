Le van a traer un arquero pero él está dispuesto a dar “pelea”

Atlético de Rafaela sigue con su puesta a punto de cara a la temporada 2023 en la Primera Nacional y este lunes, luego del domingo de descanso, regresará a los trabajos para iniciar una nueva semana de prácticas, que también tendrá dos amistosos: el miércoles y el sábado vs Patronato de Paraná.



En lo que respecta al armado del plantel, la dirigencia sigue en la búsqueda de un par de refuerzos, entre ellos: un arquero. La salida de Julio Salvá (rescindió contrato para irse a Patronato) obligó a los dirigentes a buscar un reemplazante y así poder darle mayor competencia a los arqueros que actualmente forman parte del plantel profesional de la ‘Crema’.



Mientras tanto, el puesto le pertenece a Nahuel Pezzini, quien entre lesiones y la llegada de, primero Guillermo Sara, luego Salvá, vino atajando poco en los últimos años. Y es aquí, en este tiempo de preparación que el entrerriano de Chajarí quiere ganarse toda la confianza del entrenador Ezequiel Medrán.



“Es mi momento (risas), la verdad que me siento muy bien, contento, me está tocando jugar los amistosos y como siempre, uno trata de hacerlo de la mejor manera”, indicó Pezzini (26 años), que luego, y sabiendo que llegará un competidor directo para el puesto, agregó: “Siempre fue así, el puesto en el que juega uno es quizás de lo más ingrato que tiene el fútbol pero tengo que seguir trabajando, demostrando en el día a día, en los amistosos cuando nos toca que quiero estar, que uno quiere jugar pero eso se demuestra con mucho trabajo y esfuerzo para darle confianza al equipo y al técnico que uno está bien”.



Con respecto al cierre de una nueva semana de pretemporada, con fútbol ante Danubio (0 a 0 los titulares y 3-2 los suplentes), Pezzini señaló: “El balance es positivo, seguimos sumando minutos de fútbol que es lo importante, jugamos el miércoles (vs Unión en Santa Fe) con poco descanso pero en líneas generales todo viene saliendo como se había planificado. Vamos sumando más minutos eso es bueno, los rivales son más importantes, todo sirve y es una buena medida para ya ir viendo el equipo para el arranque del campeonato”.



Por último y en relación al análisis concreto del juego ante el elenco uruguayo, Pezzini comentó: “En el PT nos faltó algo de movilidad, en el ST con los cambios tuvimos algo más de profundidad con dos 9 sosteniendo los defensores. Fue lo que buscamos y vamos encontrando el sistema de juego y los chicos que fueron llegando también se van conociendo y adaptando a lo que nos pide Ezequiel (Medrán)”.