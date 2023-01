Rubiolo debutó en Newcastle

El rafaelino Pedro Rubiolo tuvo su debut en su nuevo club, el Newcastle Falcons de Inglaterra. El forward de 19 años formado en CRAR ingresó para jugar la última media hora de partido. A pesar de la derrota frente a Cardiff por 42-10 en la Challenge Cup, no todo son malas noticias para el elenco de Newcastle: Rubiolo, recientemente incorporado al club inglés, tuvo su estreno y ya dio que hablar.

A los 50 minutos del encuentro, el rafaelino ingresó en lugar de Carl Fearns, marcando así no solo su primera actuación con la camiseta de los Falcons si no también su debut como jugador profesional.

Formado en el CRAR, Rubiolo rápidamente se puso en sintonía con el resto de sus compañeros en la cancha. Fue partícipe clave en la conquista de Alun Walker, que llegó al ingoal de Cardiff tras una buena maniobra del argentino en donde ganó varios metros gracias a su imponente poderío físico.

Cabe destacar que previo a sellar su contratación con la institución europea, Pedro Rubiolo formó parte del sistema de Academias de la Unión de Rugby Argentina y de planteles como Pumitas y Argentina XV. Además, jugó la Superliga Americana de Rugby en el 2021 y 2022 con Jaguares XV y ya es convocado a Los Pumas, con quienes debutó en la edición reciente del Rugby Championship, convirtiéndose en el Puma #886, con 18 años.