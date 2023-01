Récord de público en la NBA

Golden Sate Warriors venció a San Antonio Spurs por 144-113, en un cotejo jugado en el Alamodome y que fue presenciado por 68.323 personas, con lo que marcó un récord de asistencia para un encuentro de la NBA.

La mayor asistencia se produjo gracias a un partido especial jugado en la antigua casa de los Spurs en el Alamodome, que fue inaugurado en 1993, como parte de la celebración de su trigésimo aniversario. Por tal motivo los Spurs, que actualmente juegan en el AT&T Center, efectuaron el partido en su antiguo Alamodome, que posee un aforo de 69.000 personas y en donde jugaron de 1993 a 2002. El récord anterior, de 62.046 asistentes, lo tenía un juego en el Georgia Dome el 27 de marzo de 1998 entre Atlanta Hawks y los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Golden State (21-21 y sexto en el Oeste) tuvo como máximos anotadores a los suplentes Jordan Poole y Donte DiVincenzo 25 y 22 puntos, respectivamente, mientras que Stephen Curry anotó 15 puntos, con 6/12 en tiros de campo, y Klay Thompson y Andrew Wiggins marcaron 16 cada uno.

Tre Jones lideró a los Spurs (13-30 y anteúltimo en el Oeste) con 21 puntos, seguido por Keldon Johnson con 17 y Doug MxcDermott con 14.



Otros resultados: New Orleans Pelicans 116-Detroit Pistons 110; New York Knicks 112-Washington Wizards 108, Oklahoma City Thunder 124-Chicago Bulls 110; Atlanta Hawks 113-Indiana Pacers 111; Minnesota Timberwolves 121-Phoenix Suns 116; Utah Jazz 112-Orlando Magic 108; Sacramento Kings 139-Houston Rockets 114, Denver Nuggets 115-LA Clippers 103.



En la Conferencia Este Boston Celtics es puntero con 31-12, seguido por Brooklyn Nets 27-14 y Milwaukee Bucks 27-15, mientras que en el Oeste Denver Nuggets es líder con 29-13, Memphis Grizzlies le sigue con 28-13 y New Orleans Pelicans 26-17.