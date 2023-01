El León sigue soñando, la BH quedó eliminada

No habrá clásico rafaelino para definir la zona Región Litoral Sur. El que sigue soñando con alcanzar el ascenso al Federal A es 9 de Julio, mientras que Ben Hur quedó eliminado.



El León le volvió a ganar a Atlético Carcarañá por 1-0, con gol de Leandro Larrea a los 46 minutos del complemento, y de esta forma, con un global de 2-0, avanzó a la quinta fase del torneo Regional Amateur.



En dicha instancia el equipo de Marcelo Werlen se enfrentará con Atlético Concepción del Uruguay, que anoche eliminó a la BH por 3-1 en los penales, tras igualar o a o en el tiempo reglamentario (la ida en el Néstor Zenklusen había sido 1-1).



La ida se disputará el próximo domingo 22 de enero en el estadio Germán Soltermam, y la revancha será el 29 de enero en cancha de Concepción del Uruguay.



Dicho ganador se quedará con el boleto para jugar la gran definición por el tan ansiado ascenso al torneo Federal A 2023. La finalísima será a partido único el domingo 5 de febrero y en cancha neutral. Lo que aún el Consejo Federal no confirmó es cómo serán los cruces de los respectivos 8 ganadores de las zonas.



Los otros cruces de definición de zonas: Norte: Camioneros Argentinos del Norte (Salta) vs Deportivo La Merced. Litoral Norte: Sol de América (Formosa) vs América de General de San Martín (Chaco). Centro: San Lorenzo de Alem (Catamarca) vs Sportivo Atenas (Río Cuarto). Cuyo: San Martín de Mendoza vs Unión Villa Krause (San Juan). Pampeana Norte: Sp. Baradero vs El Linqueño (Lincoln). Pampeana Sur: Independiente San Cayetano vs Kimberley (Mar del Plata). Patagonia: Independiente Neuquén vs Germinal Rawson.



Las formaciones y síntesis de los partidos:



ATL. CARCARAÑÁ: Leonardo Silva; Benelli, Alejo Pereyra, Tomás Nogara y Alan Luque; Diego Yacob, Federico Vismara, Torres y Rodrigo Cerdán; Gonzalo Schonfd y Sánchez. Suplentes: Batista, Gino de Gasperi, Migñasco, Alfonso, Aulmendi y Gallardo. DT: Ricardo Johansen.



9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Agustín Vera, Maximiliano Aguilar, Leandro Larrea y Martín Sterren; Augusto Laena y Maximiliano Ibáñez. Suplentes: Cejas, Burkhard, Sequeira, Baldasarre. DT: Marcelo Werlen.



Gol en el segundo tiempo: 46m Leandro Larrea (9).

Cambios: PT: 34m Wilson Ruíz Díaz x Sterren (9). ST: 37m Andrés Velazco x Martínez (9), 42m Lautaro Ocampo x Vera (9).



Estadio: El Gigante de la 9.

Árbitro: Enzo Silvestre.

Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya.

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.



ATL. CONCEPCIÓN 0 (3) vs BEN HUR 0 (1)



ATL. URUGUAY: Rubén Carrizo; Yair Gurnel, Nicolás Gómez, Iván Valente y Jonathan Valle; Nazareno Rodríguez, Sebastián Acuña, Matías Padilla y Thiago Heredia; Ariel Lezcano y Joaquín Rodríguez. Suplentes: Felipe Zabala, Mariano Albornoz, Agustín Morua, Joaquín Magot, Miguel Mosca, Santiago Salas, Hernán Casse. DT: Luis Tonelotto.



BEN HUR: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Luciano Kummer y Martín Alemandi; Joaquín Castellano, Joel Sacks, Sebastián Jiménez y Diego López; Brian Parada y Diego Jara. Suplentes: González, Besaccia, Sola, Pogonza DT: Maximiliano Barbero.



Goles: no hubo.

Cambios: ST: 22m Barco x López (BH), 40m Bianciotti x Parada (BH), 48m Bessone x Castellano (BH).



Estadio: Simón Plazaola.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Asistentes: Ezequiel Vega y Lucas Maldonado.

Cuarto árbitro: Daniel Pereyra.