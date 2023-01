Los 10 destinos naturales más bellos de Sudamérica

Cataratas, desiertos, selvas, montañas y mares. Sudamérica es una extensión tan grande que alberga fenómenos paisajísticos impresionantes.

Quienes estén planeando una visita a este colorido continente, no deben perderse al menos uno de los destinos de esta lista elaborada por Kaitlyn Rosati en el sitio especializado The Travel.

1- Valle Sagrado (Perú): Muy cerca de una de las siete nuevas maravillas del mundo, Machu Picchu, se encuentra el Valle Sagrado de Perú. El Valle Sagrado está repleto de ruinas, yacimientos arqueológicos, salinas de Maras y Moray e incluso la posibilidad de practicar rafting y parapente. Muchos viajan a Perú para ver Machu Picchu, pero merece la pena explorar también el Valle Sagrado.

2- Selva Amazónica (Perú, Colombia y Brasil): El río Amazonas se extiende por tres países y la amazónica es la mayor selva tropical del mundo. La mayoría de los viajeros acceden a esta nueva maravilla natural del mundo a través de Iquitos (Perú) o Manaos (Brasil). Alberga el 20% del agua dulce que fluye en el mundo, delfines rosas, ranas, arañas y otras especies que es preferible no cruzárselas.

3- Salto del Ángel (Venezuela): Sudamérica no sólo alberga el lugar más árido del mundo, las salinas más grandes del planeta y algunas de las islas más singulares del mundo, sino que en Venezuela está la catarata más alta del mundo, con 1.000 metros de altura. Situado en el río Churún, el Salto Ángel es una vista impresionante para los turistas.

4- Parque Nacional Torres del Paine (Chile): Como el país se extiende por una región geográfica tan larga, no es de extrañar que albergue tantos fenómenos naturales increíbles. El Parque Nacional Torres del Paine, no es una excepción. Flanqueado por pintorescas montañas e impresionantes lagos glaciares de color azul, es un lugar ideal para quienes desean fundirse con la naturaleza.

5- Salar de Uyuni (Bolivia): Es el mayor salar del mundo. El primer hotel de sal se encuentra en ese sitio.. Las salinas crean una ilusión óptica que permite a muchos visitantes hacerse fotos absurdas. Aunque viajar hasta aquí es muy recomendable, puede ser una pesadilla logística, aunque también hay muchas excursiones desde el norte argentino y el desierto de Atacama, en Chile.

6- Glaciar Perito Moreno (Argentina): Situado en el Parque Nacional de Los Glaciares, al suroeste de la provincia de Santa Cruz, se encuentra el glaciar Perito Moreno, en la Patagonia. Es uno de los escenarios más pintorescos e impresionantes de la zona y uno de los mayores glaciares del mundo. Se asienta en el borde del Lago Argentino y la ciudad más cercana es El Calafate.

7- Isla de Pascua (Chile): Situado a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile se encuentra el mágico lugar de la Isla de Pascua. La única aerolínea que vuela hasta allí es LATAM, con servicios que salen tres veces al día desde Santiago en temporada alta y dos veces al día en temporada baja. Al llegar, los visitantes se quedarán boquiabiertos ante las famosas estatuas moai de la isla, en la que también se puede practicar submarinismo y conocer la rica historia del asentamiento rapanui.

8- Desierto de Atacama (Chile): Sudamérica alberga una gran variedad de paisajes impresionantes, y el lugar más árido del planeta crea un pintoresco telón de fondo en el norte chileno. El desierto de Atacama está muy cerca de la frontera con Bolivia y el aeropuerto más cercano es el de Calama. Hay mucho que hacer en el lugar, pero al ser tan extenso, la mejor forma de explorarlo es alquilar una vehículo de doble tracción y acampar bajo las estrellas.

9- Islas Galápagos (Ecuador): Para los amantes de la ciencia y de los fenómenos naturales, hay pocos lugares en el planeta mejores para acercarse a la vida salvaje que las islas Galápagos. Situadas a unos 965 kilómetros del Ecuador continental, están a un vuelo rápido de Quito o Guayaquil, pero otra de las buenas formas de explorarlas es en crucero. Con cuatro islas habitadas, los visitantes deben planear el tiempo suficiente para recorrerlas a todas y estar atentos a las tortugas gigantes, los tiburones martillo y los famosos piqueros de patas azules.

10- Cataratas del Iguazú (Argentina y Brasil): Conocidas como uno de los sistemas de cataratas más grandes del mundo, se encuentran en la frontera entre Argentina y Brasil y son una de las siete Nuevas Maravillas de la Naturaleza. Las cataratas se pueden ver desde ambos países y cada uno ofrece diferentes panoramas. La mayor parte de las cataratas están en Argentina, por lo que Brasil ofrece mejores vistas. Sin embargo, para los visitantes que quieran acercarse más a las cataratas, la mejor opción es hacerlo desde el lado argentino.