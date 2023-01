Menor protagonizó cuatro ilícitos, y lo mandaban de vuelta a su casa

Un menor de tan sólo 15 años de edad, identificado como Matías Jesús L., fue el protagonista de un verdadero raid delictivo en nuestra ciudad -al menos cuatro hechos contra la propiedad con pocas horas de diferencia, entre las 4.30 y las 14.00-, y si bien las cuatro veces fue reintegrado a sus familiares y progenitora, queda en evidencia que en realidad sus familiares tienen escaso o nulo control sobre su hijo.

En otras palabras, es el mismo menor quien en horas de la mañana provocó tres hechos ilícitos en locales de los rubros indumentaria, pinturería y verdulería, y en la tarde, nuevamente, intentó robar en una carnicería de Av. Podio y Bv. Roca.

Cabe destacar que en el local de ropa para niños se alzó con 200 remeras y 100 jeans; y en la verdulería con $20.000 pesos.



INTENTO DE ROBO EN

CARNICERÍA LARIO

En el que sería su último hecho ilícito, a las 13.55 de ayer, en momentos en que personal policial del Comando Radioeléctrico patrullaba en moto el sector oeste de la ciudad, escucharon via radial un alerta de la central 911 comisionando un móvil de la Comisaría Seccional 15ª. por una tentativa de robo en la intersección de bulevar Roca y Avenida Podio -barrio Los Nogales– donde se ubica una carnicería de la cadena “Lario”.

Instantes después la Central de Monitoreo Urbano (CEMU) informó que la carnicería tendría uno de sus vidrios rotos y un adolescente intentando robar, y que el mismo se estaba fugando por bulevar Roca en dirección a la Ruta Nacional N° 34.

Los efectivos del Comando intervinieron para realizar un operativo cerrojo, logrando dar con el joven en cuestión cuando cruzaba la Ruta 34, por lo que después de darle la voz de “alto” dialogaron con él, quien afirmó ser Matías Jesús L., de 15 años, domiciliado en barrio Jardín.

Si bien el joven no portaba armas y tampoco tenía ningún impedimento de circulación hasta el momento, espontáneamente manifestó a viva voz: “si ya está. Me la mandé en la carnicería que rompí anoche”, por lo que fue trasladado a sede policial de la Comisaría Seccional 15ª, acusado provisoriamente por “tentativa de robo”.

Cabe aclarar que el menor a la hora de su identificación contaba con heridas cortantes en la pierna izquierda a la altura del fémur y en el gemelo, con suturas recientes, producto de la rotura de cristales en otro local comercial, dónde intentó ingresar previamente, en horas de la madrugada.

Dado conocimiento a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, se dispuso que se notifique al progenitor y se le haga entrega del menor.



200 REMERAS Y 100 JEANS

EN LA MADRUGADA

Previamente al hecho de la carnicería Lario, mencionado en párrafos anteriores, más precisamente a las 4.30 de la madrugada, en momentos en que uniformados de la Comisaría 15ª realizaban patrullajes en barrio Los Nogales, al hacer paso por calle Martín Oliber al 400, observaron una puerta de vidrio dañada de un local de ropa para niños llamado “Matkids”, por lo cual se comunicaron telefónicamente con la dueña del local para que se haga presente.

Así, dialogaron con la mujer de 30 años quien relató que al ingresar al local notó todo desordenado y el faltante de 200 remeras mangas cortas de niños, musculosas talle 16, 100 pantalones de jeans, bolsas de color blanca con la inscripción del local, y una etiquetadora tamaño grande.

Así las cosas, el personal de la Comisaría 15ª procedió a la detención de Matías Jesús L., de 15 años, a quien se le secuestró ropa que llevaba puesta y que guarda relación con este hecho.



EN UNA PINTURERIA

Una hora después de lo anterior -siendo las 5.30- el personal policial de la Comisaría 15ª volvió a tomar conocimiento de un hecho relacionado con Matías Jesús L.

Al llegar los uniformados a la intersección de Av. Podio y Bv. Roca, lograron dialogar con un vecino de 25 años, quien relató que se encontraba en el balcón de su vivienda, y escuchó un ruido, observando a un joven pegarle con un palo reiteradas veces a la vidriera de la carnicería Lario, y luego retirarse por Av. Podio hacia el Sur.

Realizado un operativo de saturación, observaron a un joven salir de un baldío que se encuentra en calle Chacabuco al 1900. El sujeto se encontraba con un balde de 10 litros y aerosoles de pintura. Consultado por la procedencia de los elementos manifestó que entró por la parte de atrás de la pinturería que está en Av. Podio N° al 200.

Afirmando ser el autor del hecho, se procedió a la detención comunicada del mismo y al formal secuestro de los elementos que portaba: indumentaria, una cuchilla metálica retráctil, 5 aerosoles de pintura, y un balde de pintura de 10 litros vacío.

Fue en este lugar donde la Policía convocó a SIES 107, quien trasladó al menor hasta el Hospital local a los fines de poder curar y suturar las heridas cortantes de su pierna. A raíz de lo sucedido se dio conocimiento a la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia.



20.000 PESOS EN

UNA VERDULERÍA

Personal policial de la Comisaría 2ª, alertado por un vecino, tomó conocimiento de un hecho ilícito -siendo las 8.30 de la mañana de la jornada de ayer- tras ser alertados por un vecino, sobre que un individuo había ingresado ilegalmente a un local comercial, dándose a la fuga por calle 500 Millas.

Los numerarios entraron en diálogo con un hombre de 35 años, dueño de la verdulería “Catalina”, ubicada en la intersección de Av. 500 Millas y Eloy Gaitán -barrio Malvinas Argentinas- quien dio cuenta que a las 8.30 se percató que desconocidos habían ingresado a su local causando daños en su interior, tales como rotura de vidrios, de heladeras y productos alimenticios; como así también el faltante de $20.000.

Posteriormente, los uniformados procedieron una vez más a la detención comunicada de Matías Jesús L., quien portaba dos pares de zapatillas malhabidas que fueron secuestradas.

Librada una vez más en la misma jornada, comunicación con el Juzgado de Menores, otra vez se dispuso que se de intervención a la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia Delegación Oeste, y el personal de esta, otra vez dispuso la entrega del menor a sus progenitores.