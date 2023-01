“A Cielo Abierto” afecta a jóvenes en soledad

Son cada vez más y no paran. Durante las semanas se preparan y los días viernes se juntan en diferentes plazas de la ciudad. Arrancaron el año en la del barrio Monseñor Zazpe, Madre Teresa de Calcuta, y junto a sus líderes llevan adelante este programa para afectar a los jóvenes con un mensaje enfocado en Dios.

Lo que tiene en particular este año, es que a través de las invitaciones que reparten, y en los folletos que con permiso de los dueños pegan en los negocios, se transmite un mensaje “anti-suicidio”. Así, se leen frases como: “Todavía hay esperanza”, “No lo hagas”, “Vivir es de valientes”. Asimismo, está impreso el QR que direcciona al IG de la iglesia y una línea anónima de ayuda.

En conversación con diario LA OPINIÓN, Pablo Godoy, líder junto a su esposa del área de jóvenes, nos comentó que hubo muchas situaciones en el barrio y por eso desean ofrecer ayuda. “Sabemos de muchos casos de sobredosis que llevaron a intentos de suicidio. Son afectados por la violencia, rupturas familiares, hay muchos chicos solos”, expresó.

Sobre el trabajo posterior, nos explicó que en la semana siguiente al evento se los visita y se hace un trabajo de contención a través de equipos de trabajo que se denominan células. Y agregó: “No tengo un número exacto, pero sabemos de varios chicos que intentaron quitarse la vida y sus familiares llegaron a tiempo para salvarlos. La droga los afecta. El problema fundamental es la soledad que los lleva a tener malas alianzas; es como que el grupo de amigos se potencia para lo negativo, y después, al estar en situaciones de soledad, ansiedad y temor, se encierran a consumir, y eso desencadena intentos de suicidio”.

En cuanto al programa, informó que se convocan a los jóvenes de la iglesia a las 19:00 y salen a recorrer el barrio entregando invitaciones, afiches y globos a los niños, convocando a la gente a asistir a la plaza a las 20:30, en donde se hacen atractivas coreografías, juegos, se canta, y comparte un mensaje de fe, entre otras cosas.

Durante el mes de febrero planean afectar otro barrio, que podría ser el Virgen del Rosario o Mora, con esta u otra temática.

“A Cielo Abierto” ya se convirtió en un clásico de estos jóvenes que, con amor y pasión, van en busca de los que necesitan ayuda y que por su situación, muchas veces, no la piden.