Inter gana con gol de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez continúa demostrando su gran presente en el Calcio marcando un tanto atrás de otro para que el Inter no se baje de la lucha por el título.

Ayer fue protagonista al abrir el marcador ante Hellas Verona con un zurdazo por bajo pegadito al palo derecho del arquero Lorenzo Montipò, que no tuvo ninguna oportunidad.

El Toro ya lleva anotados 9 tantos en la actual Serie A italiana y está segundo en la tabla de artilleros solo por detrás del nigeriano Victor Osimhen (12 conquistas) del Napoli. Inter llegó a los 37 puntos en la tabla y se ubica en la cuarta posición. El líder es Napoli (47) y le siguen Milan (38) y Juventus (37).



LA FECHA 18. Viernes 13/01: Napoli 5 - Juventus 1. Ayer: Cremonese 2 - Monza 3, Lecce 2 - Milan 2, Inter 1 - Hellas Verona 0. Hoy: 8.30hs Sassuolo vs Lazio, 11hs Torino vs Spezia, Udinese vs Bologna, 14hs Atalanta vs Salernitana, 16.45hs Roma vs Fiorentina. Lunes 16/1: 16.45hs Empoli vs Sampdoria.