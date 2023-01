Con polémica, el United se llevó el clásico de Manchester

Manchester United caía por la mínima ante el Manchester City, pero en una ráfaga y con una jugada que generó polémica, lo dio vuelta y se quedó con el clásico de la ciudad al superarlo por 2 a 1 en un atractivo encuentro en el marco de la vigésima jornada de la Premier League.

Jack Grealish adelantó a los "Citizens", a los 15 minutos del complemento, mientras que Bruno Fernandes, a los 33, y Marcus Rashford, a los 38, sellaron el triunfo para los "Diablos rojos". En un final vibrante, el equipo de Erik Ten Hag resultó victorioso y, de esta manera, llegó a su quinto triunfo seguido en la Premier League en la que logró enterrar el dominio que el cuadro del español Josep Guardiola había logrado imponer en las últimas ediciones del cara a cara por el dominio de la ciudad.

El acierto en los últimos minutos por parte del Manchester United le dio un merecido triunfo que debió trabajar y mucho ya que, pese a la buena primera etapa que realizó, se encontró en las primeras acciones del complemento en desventaja por el tanto de Grealish. Aunque el juez de línea inicialmente anuló el tanto, posteriormente el mismo fue convalidado por el VAR y, minutos después, fue el propio Rashford el que puso el 2 a 1 final.



LA FECHA 20. Viernes 13/01: Aston Villa 2 - Leeds United 1. Ayer: Manchester United 2 - Manchester City 1, Brighton 3 - Liverpool 0, Everton 1- Southampton 2, Nottingham Forest 2 - Leicester City 0, Wolverhampton 1 - West Ham 0, Brentford 2- Bournemouth 0. Hoy: 11hs Chelsea vs Crystal Palace, 11hs Newcastle vs Fulham, 13.30hs Tottenham vs Arsenal FC.



Las principales posiciones: Arsenal 44, puntos; Manchester City 39; Manchester United 38; Newcastle 35; Tottenham 33.