La Provincia tendrá el primer jardín de infantes “pospandemia” de Latinoamérica

Apuntalar y desarrollar nuevas infraestructuras en educación es una de las prioridades centrales desde el inicio de la administración del gobernador santafesino Omar Perotti. Y con el desarrollo de las obras, se van cumplimentando una serie de pasos para avanzar con el plan trazado en todo el territorio provincial.

En la provincia hay 14 jardines y 6 escuelas en ejecución construidos bajo el nuevo paradigma arquitectónico denominado "pospandemia", que se rigen por principios sustentables, como el uso extensivo e intensivo del edificio, flexibilidad funcional, ambientes saludables y construcción eficiente.

En este contexto, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, valoró la decisión política del gobernador Omar Perotti de “instarnos a buscar respuestas ante los nuevos desafíos que nos propuso la pandemia, por lo que trabajamos en repensar las nuevas espacialidades educativas, con ambientes saludables, ventilados y con la mejor calidad para nuestras infancias”.

Además, agregó que “el jardín de Infantes Nº 251 Armonía Cadaveira de Pedrocco, de San Gregorio, será el primero en finalizarse, a la vez que también tenemos avanzados los jardines de Funes, Fray Luis Beltrán, Romang y Santa Rosa de Calchines”.

La ministra también destacó que “lleva buen ritmo la escuela secundaria de Roldán, una obra que será emblemática para la localidad y la región”. El presidente comunal de San Gregorio. Lisandro Travieso, aseguró que “el jardín es una obra impresionante. Creo que hace más de 40 años que no se hacen obras trascendentales para la comuna, fundamentalmente en lo que respecta a educación. Nosotros estamos sumamente agradecidos con el gobernador Omar Perotti por haber pensado en las necesidades de San Gregorio, una comunidad en crecimiento donde la provincia está ejecutando obras claves para acompañar ese crecimiento”, manifestó.

Y añadió: “Además del jardín, se están construyendo redes cloacales, ya que no contamos con ese servicio; y con programas provinciales y nacionales se están ejecutando más de 80 viviendas”, concluyó Travieso.



UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Por su parte, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, explicó que “este es el único edificio público de nivel inicial que hay en la localidad, y estar observando su finalización es un sueño hecho realidad, porque queremos que los niños crezcan y aprendan en lugares seguros y saludables”, dijo.

“Están inspirados en el método Montessori y Tonucci, quienes repensaron los espacios y modelos educativos y proyectaron metodologías pedagógicas innovadoras que se adaptan a nuestros tiempos. La intención es plasmar un nuevo paradigma arquitectónico que sea amigable con el medioambiente. Cada una de estas arquitecturas tiene su particularidad, porque se respeta mucho el ambiente donde se inserta, el entorno urbano, el barrio, la comunidad, los servicios”, aseguró Battaglia.

En general, los jardines proyectados constan de una superficie de aproximadamente 660 m2. Se desarrollan en planta baja con espacios destinados al nivel inicial con secciones para 3, 4 y 5 años. La capacidad es para 80 niños por turno.

El acceso al jardín se produce a través de las veredas perimetrales con acceso para personas discapacitadas. Cuentan con 4 aulas con sanitarios privados, office y equipamiento; salón de usos múltiples con un rol protagónico frente al ingreso, con un frente totalmente abierto al patio general. Sector administrativo, portería, vigilancia, sanitarios exteriores. Todos los recorridos son accesibles y sin barreras arquitectónicas.

En función de este sistema constructivo se ordenan y modulan los espacios, permitiendo la flexibilidad requerida y una rápida y eficiente ejecución, minimizando los tiempos de obra.

Asimismo, se destaca el posicionamiento frente al consumo energético desde dos aspectos: el primero minimizar al máximo el consumo de recursos, en especial del agua y de energía; y el segundo, aprovechar los recursos naturales y energía renovable.



UN ESPACIO AMPLIO, CÓMODO Y MODERNO

Cabe recordar que, en septiembre de 2021, la ministra de Educación, Adriana Cantero, encabezó el acto de apertura de ofertas para la construcción del nuevo edificio de la institución, con un presupuesto oficial de presupuesto oficial $107.987.058. También, en la oportunidad se presentó el proyecto del edificio del Jardín de Infantes 251, que es el único establecimiento educativo de Educación Pública de nivel inicial en la localidad y funciona desde hace 22 años en instalaciones prestadas y luego cedidas, donde se habilitaron, temporariamente, salas para dar clases en espacios muy reducidos donde asisten más de 20 niñas y niños por sección.

En octubre del 2022, las ministras Cantero y Frana anunciaron la construcción de siete nuevos edificios educativos por más de $3.400 millones, en el marco de un plan Estratégico de Infraestructura Educativa que se desarrolla en toda la provincia con el objetivo de mejorar arquitectónicamente los espacios educativos para el siglo XXI y que acompañen las nuevas metodologías pedagógicas y ambientales.

En este sentido se informó que, entre obras terminadas, en ejecución y a iniciar, se superan los $1.800 millones de inversión (obras de mejoras y refacciones edilicias) y se estima licitar a la brevedad 19 obras más por un monto que asciende a los $6.000 millones, estimando una inversión total de infraestructura en materia educativa que superará los $17.000 millones.

Esta política se enmarca en un proceso en el que el sistema educativo, tal como detalló la ministra Cantero, “viene en franca expansión, creciendo no sólo en el incremento de matrícula escolar que aumenta año a año, lo cual es un hecho auspicioso porque venimos de dos años de pandemia, sino que también venimos mejorando muchos indicadores internos como son la tasa de graduación, la tasa de promoción y eso implica también una necesidad de planificar más espacios”.