Las ciudades más tranquilas y seguras del mundo para visitar

Cuando se viaja, especialmente en solitario, buscar destinos que sean seguros y cómodos es probablemente una de las primeras cosas que se buscan. Una compañía de seguros de viaje publicó recientemente la lista de las ciudades más seguras del mundo, para que tus planes de viaje internacional sean mucho más fáciles.

La compañía de seguros de viaje estadounidense Berkshire Hathaway Travel Protection elaboró una clasificación de algunos de los destinos urbanos más populares del mundo en función de la seguridad de los viajeros.

Se tuvieron en cuenta las respuestas de los viajeros, así como las clasificaciones de seguridad de organizaciones como The Economist, Numbeo y GeoSure Global.

El primer puesto de la lista lo ocupó Reikiavik, que recibió las mejores puntuaciones no sólo de las clasificaciones de otras empresas, sino de los encuestados. La segunda es Copenhague y la tercera Montreal.

El listado de las 10 primeras es el siguiente:

1. Reikiavik (Islandia): Esta pequeña ciudad es conocida por ser la puerta de entrada al resto del país y por su magnífica belleza natural, que incluye cascadas, glaciares y la esquiva aurora boreal. Aunque Reikiavik es extremadamente segura, el mayor peligro que hay que tener en cuenta en esta ciudad son sus calles heladas durante el invierno.

2. Copenhague (Dinamarca): Otra ciudad nórdica ocupa el segundo puesto en esta lista de las más seguras del mundo. Con atracciones como el colorido Nyhavn, los Palacios de Christiansborg y Amalienborg o el pintoresco parque de atracciones Tivoli Gardens, hay mucho que ver y hacer. La mayor amenaza a la que se enfrentan los viajeros es el impacto en sus billeteras.

3. Montreal (Canadá): Es uno de los mejores destinos para visitar en Canadá. Además de ser muy segura, es conocida por su próspera escena artística, sus festivales de música y su cultura. La ciudad es también el hogar de una gran comida y una abundancia de estilo francés.

4. Ámsterdam (Países Bajos): Conocida por su sorprendente arquitectura, historia y cultura, es uno de los destinos turísticos más populares de Europa. No hay nada como pasear por la ciudad, apta para peatones, por sus numerosos canales y puentes. ¿Una cosa con la que hay que tener cuidado? Los ciclistas, que colisionan frecuentemente con los peatones desprevenidos.

5. Seúl (Corea del Sur): Figura regularmente como una de las ciudades más seguras de Asia, por lo que no es de extrañar que haya entrado en esta lista. Combina la modernidad de las grandes ciudades con los lugares históricos y la cultura tradicional. También es extremadamente segura, con un índice de criminalidad muy bajo.

6. Singapur (Singapur): Es conocida por su belleza, limpieza y seguridad. A pesar de ser una megaciudad densamente poblada, está llena de exuberantes jardines y espacios verdes. Además, su aeropuerto está considerado como uno de los mejores del mundo. Una cosa que los viajeros deben tener en cuenta son las estrictas leyes: cruzar la calle o tirar la basura es ilegal y puede acarrear fuertes multas o incluso la cárcel.

7. Tokio (Japón): La capital del Imperio del Sol Naciente es una bulliciosa metrópolis que goza de un alto nivel de seguridad y un bajo índice de criminalidad. Mezcla lo ultramoderno con lo tradicional, es conocida por su increíble comida, su escena de la moda y su cultura única.

8. Berlín (Alemania): Es un centro cultural reconocido por una de las escenas nocturnas más increíbles de Europa, una arquitectura única y por su tendencia general. Compite con Múnich como una de las ciudades más atractivas de ese país para los turistas.

9. Londres (Reino Unido): Es una capital bastante segura; de hecho, se jacta de estar completamente vigilada con cámaras de seguridad. A este fenómeno lo llaman el “Big Brother” y pueden observarse por todos sitios: en el metro, en los autobuses y en las calles. No obstante, como las grandes urbes, no está de más tomar algunas precauciones.

10. Sidney (Australia): Siendo la ciudad más poblada, antigua y grande del país oceánico es un imán para los turistas, que llegan de todo el mundo. Es famosa por sus playas, un puerto increíblemente hermoso con el Harbour Bridge y la Ópera. Es considerada una de las más seguras del mundo, por lo que los turistas deben sentirse a gusto mientras experimentan toda la belleza de la ciudad.