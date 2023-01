Con Abel Pintos comenzó el Festival del Pescador

En la noche de este viernes, tal como se adelantó en este medio, comenzó el festival de Sauce Viejo y demostró por qué es el festival más importante de la provincia de Santa Fe. Como ya es una tradición, la segunda semana de enero se transforma el paisaje del lugar y brinda el máximo esplendor del folclore nacional.

En una noche fantástica deslumbraron artistas locales, luego actuaron Cordiales, Noelia Telagorri, Efraín Colombo y Guitarreros. Pero el júbilo mayor se produjo con el estelar cierre de Abel Pintos. Una noche en que no faltó nada, y las veinte mil almas disfrutaron de todo el colorido y el despliegue del mayor artista del momento. Abel Pintos se llevó todos los aplausos y el cariño del público que no será fácil de olvidar.



ARTISTAS Y ESCENARIO

El escenario principal estuvo colmado de espectadores que se acercaron de toda la provincia, e inclusive, de provincias aledañas. El mismo lleva el nombre del gran cantor y compositor argentino "Horacio Guarany" en referencia a su larga trayectoria y sus actuaciones al borde del río Coronda y se encuentra enclavado en el balneario “Don Roque” a orillas del río Coronda. Recordemos que este festival se viene realizando desde 1984.

En este sentido, el intendente Mario Papaleo se refirió a la primera noche y lo que generó el comienzo de la 37° edición, “Queríamos hacer un festival de jerarquía y lo estamos logrando”, recalcó. “Por eso hemos contratado a los mejores artistas del momento y hoy lo vemos plasmado en este excelente resultado. Estamos llevando a cabo un festival muy importante que se lo merece Sauce y la región“, expresó el titular del ejecutivo municipal.

En ese sentido, Papaleo destacó: “Esperamos para el Domingo una gran convocatoria similar y creo que va a ser así por la expectativa que hay en la gente, creemos que va a ser recordado como un gran evento“.



GRAN DESPLIEGUE

Todo continuó ayer a las 20 con la actuación de Los Caldenes, Salta 3, Gabriela Roldán, Gonzalo Villarino, César Salcedo, Los Diableros, Orlando Vera Cruz, Por Siempre Tucu y el cierre a cargo de Soledad.

Hoy, domingo 15 de enero, actuarán Las 2 Marías, Christian Herrera y Matacos, Monchito Merlo, Jorge Roja y la culminación con Sergio Galleguillo.

El precio de las entradas generales ha sido establecido en 3700 pesos. Las mismas pueden adquirirse de manera on line, así como en las sucursales de Crédito Argentino, kiosco Mega Open de Boulevard y en Aristóbulo del Valle al 5900 en la Agencia del Valle”, explicó Gabriel Lefevre, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sauce Viejo.

Además aclaró que aquellos que no compraron la entrada desde las 16 horas las boleterías van a estar abiertas. Para los sauceños residentes en la localidad con DNI sigue el descuento. EL LITORAL