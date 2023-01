Ben Hur quiere clasificar en Entre Ríos

En la búsqueda del pasaje a la final de la Región Litoral Sur, Ben Hur visitará este domingo a Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay. El encuentro se disputará desde las 20.30 en el estadio "Simón Plazaola" de la ciudad histórica entrerriana, con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni.

Con el 1 a 1 registrado en el "Néstor Zenklusen" hace siete días, las chances están repartidas y dada la paridad que se registró en esos 90 minutos iniciales de la serie, no se puede vaticinar sobre un favorito a quedarse con el pasaje. Si bien en Rafaela el Lobo fue quien tuvo la iniciativa y el dominio territorial en gran parte del encuentro, no pudo traducirlo en opciones de gol de acuerdo a lo que necesitaba para hacer valer la localía.

Hoy el escenario cambia en el sentido que el conjunto uruguayense tiene una mayor obligación por jugar frente a su público. Eso, por un lado, puede generar alguna preocupación para una defensa rafaelina que no se ha mostrado sólida en sus últimas presentaciones, pero por el otro le abre la alternativa de contar con espacios para jugar de contra y lastimar a su rival.

Recordemos que en caso de no haber un ganador al cabo del tiempo reglamentario, la definición se dará a través de remates desde el punto del penal.



VUELVE SACKS

El equipo de Maximiliano Barbero realizó el sábado por la mañana la última práctica en el estadio y luego del mediodía viajó hacia Entre Ríos, para aguardar concentrado el partido.

El DT dispondría el regreso de Joel Sacks -que cumplió la suspensión- como volante central en reemplazo de Leandro Sola. Asimismo, estaría la posibilidad de alguna otra variante en el medio, donde Sebastián Jiménez asomaría como alternativa de jugar como titular. Otra novedad es que fue incluido en la delegación Cristian Barco, que no estuvo en los últimos encuentros.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Simón Plazaola. Árbitro: Maximiliano Macheroni. Horario: 20.30.

Atlético Uruguay: Rubén Carrizo; Juan Morúa, Nicolás Gómez, Iván Valente y Jonatan Valle; Nazareno Rodriguez, Sebastián Acuña, Thiago Heredia y Jair Gurnel; Ariel Lezcano y Joaquín Rodriguez. DT: R. Demus-L.Tonelotto.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Luciano Kummer y Martín Alemandi; Juan Bessone o Sebastián Jiménez, Joel Sacks, Joaquín Castellano y Diego López; Brian Parada y Diego Jara. DT: M. Barbero.