El Club Ciclista vuelve a ser epicentro de sueños nacionales

(Por Darío Gutiérrez). - Como en cada comienzo de año, no pasan muchos días sin que el velódromo del Club Ciclista de Rafaela tenga rápidamente actividad. Las habituales concentraciones o campus a cargo de Daniel Capella posibilitan que varios pedalistas de distintos lugares del país vengan a nuestra ciudad para realizar un fuerte entrenamiento de cara a sus respectivos compromisos.

“Estamos arrancando fuerte ya en enero. Como es costumbre aprovechamos en verano que los chicos tienen vacaciones de escuela y juntamos juveniles. Si bien es la temporada de ruta, preparamos el Argentino que se viene pero haciendo también cosas en la pista porque hay chicos del interior que no tienen posibilidades de contar con un velódromo y entonces en Rafaela, con el hospedaje que hay en el club, sus instalaciones, se puede entrenar en pista complementando lo de ruta. El Argentino va a ser a fines de febrero en Roque Pérez (Buenos Aires)”, nos interiorizó Daniel sobre el plan a implementar.

En estos momentos hay 12 chicos entrenando y para la semana que viene serán alrededor de 20. “Van a venir muchos del área de velocidad, que es el perfil que más manejo yo, y por otra parte ya empezamos a buscar juveniles con vistas a los Panamericanos Juniors que se van a realizar en mayo en Paraguay”, destacó el entrenador.

Pero también hay otros focos de atención, ya que con los mayores habrá participación en Copas del Mundo UCI. “De paso aprovechamos para entrenar con mayores que están acá de la selección mayor –por ejemplo Natalia Vera- porque hay algunas copas del mundo, en marzo en Egipto la segunda fecha, y luego Canadá la tercera”.

En un año atípico, para el ciclismo como otros deportes, el objetivo más trascendente estará cerca de fin de año, en noviembre. “Los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile son el objetivo del año para el Comité Olímpico Argentino, el ENARD, y nosotros por supuesto, ya que si bien vamos a asistir a otros eventos, lo de Chile es la prioridad. Por suerte ya tenemos muchas plazas confirmadas, el doble que otros años, nos fue muy bien en Asunción el año pasado con los Odesur y eso nos permitió obtener siete plazas, en total nueve corredores clasificados porque hay que son de grupos. Y ahora nos quedan algunos eventos más, como los Panamericanos de ciclismo para seguir intentando clasificar corredores e ir completos en pista”.

El plan de entrenamiento no pasa solamente por la bici, sino que se complementa con gimnasio y otras tareas. “Como siempre mi agradecimiento a Marcelo Borio y Endo Gym por haber instalado un muy buen gimnasio, y la semana que viene vendrá Gustavo Leiva, entrenador de pesas, que durante 15 días estará evaluando a los chicos”.