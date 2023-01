Anticipan que "La Niña" va a persistir hasta fin de marzo

La sequía parece no tener fin hace unos largos tres años, con el fenómeno de "La Niña" que se prolonga en el tiempo y que ya catalogan como "desastre" en el ámbito productivo y meteorológico.

Animales muriendo por falta de agua, cultivos sin cuota de humedad que se cosechan antes de tiempo "para no perder tanto" y otros que ni siquiera van a ser sembrados por temor de los productores a ni siquiera recuperar la inversión son algunos de los resultados que se vienen reportando hace semanas a raíz de la histórica sequía.

En este contexto, el Instituto Nacional del Agua mantiene reuniones con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para monitorear la evolución de lo que calificaron como "La Niña más duradera de la historia", con todos los efectos negativos sobre el sector agrícola y ganadero, aunque anticipan posibles complicaciones en otros ámbitos como la captación de agua.

En diálogo con UNO, referentes del INA sobre los pronósticos hidrometeorológicos indicaron: "Por ahora eso no se ve, la perspectiva climática marca que vamos a continuar con niveles de lluvias deficitarios sobre las seis provincias del litoral y provincia de Buenos Aires, esto dado el contexto actual es un problema muy serio que no solo tiene que ver con la región núcleo y la zona productiva del país sino también para la captación de recurso hídrico en las poblaciones que están lejos de los grandes ríos y que tienen la necesidad de nutrirse del agua subterránea. Los niveles freáticos están totalmente deprimidos y los acuíferos están inalcanzables. Ese es el gran problema actual".

La reunión de funcionarios del INA junto al SMN obedece a una explicación directa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) acerca del pronóstico meteorológico por delante que apunta a saber cuándo el litoral argentino y provincia de Buenos Aires tendrá alguna especie de acercamiento a lo que son los niveles normales de precipitaciones.

"No hay mucho optimismo al respecto, la situación de mediano y largo plazo no es la mejor", afirmó sobre esto Juan Borús, subgerente de alerta hidrológico del INA. Y agregó: "Para que la situación en materia de lluvias en el litoral argentino y zona núcleo mejore y que con esa mejora venga un alivio para la condición eventual desfavorable para incendios, más que grandes montos de lluvia tiene que haber una normalización de los eventos y sus frecuencias".

"Cuando se da un evento general, el mismo barre la región y llueve parejo en varios lugares, no se concentra en un solo lugar. Si la frecuencia es normal habrá un evento tras otro con cierta periodicidad y eso hace que la condición de humedad de suelos vaya mejorando rápidamente. Por ahora esto no está previsto que suceda", continuó.

Algunas tendencias marcan que en marzo la mayor parte del área agrícola podrá reponer sus reservas de humedad hacia niveles catalogados como normales, con temperaturas también cercanas al promedio histórico de la estación. El reparo pasa porque en algunas zonas, entre las que se encuentra la Región Pampeana duramente castigada por la sequía hace tres años, no lograrán hacerlo en forma completa.

"Los episodios de calor intenso serán mitigados por la mejora en el contenido de humedad de los suelos, y por entradas de aire fresco, que brindarán oportunas pausas", advierten desde el SMN.

Además, señalan que para mediados del mes de mayo el sistema climático comenzará el desarrollo del episodio conocido como El Niño, que llega acompañado por lo general por lluvias superiores al nivel normal. Aunque todo indica que recién para el mes de octubre próximo el fenómeno climático cobrará mayor intensidad, por lo que el próximo invierno tendrá menos posibilidades de episodios de condiciones extremas.