Aportes a productores de San Cristóbal

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, entregó este jueves aportes no reintegrables por más de 78 millones de pesos a las Asociaciones para el Desarrollo Regional de Ceres y de San Cristóbal, a través de las cuales se canalizaron créditos a tasa cero a 149 productores afectados por la sequía. Las actividades se desarrollaron en la sede de la mencionada Asociación ceresina y en la Sociedad Rural sancristobalense. En total, el fondo asignado por la provincia en esta jornada suma $78.225.000 pesos, que se destinarán a créditos de hasta 500 mil pesos, sin interés, con hasta un año de gracia, y un plazo total de pago de 18 meses; para la compra de alimentos, insumos y servicios para la implantación de pasturas, pago de servicios para provisión de agua, limpieza de represas o mejoras en el aprovisionamiento de agua. Con el objetivo de canalizar de forma rápida y eficiente estos fondos, el gobierno Provincial entregó $25.725.000 pesos a la Asociación para el Desarrollo Regional de Ceres, la cual asistirá a 49 productores; y un segundo aporte de $52.500.000 pesos a la Asociación para el Desarrollo Regional de San Cristóbal, que extenderá su asistencia a 100 productores. Los productores que acceden a este financiamiento demostraron que sus producciones se encontraban dentro del territorio santafesino, que están inscriptos en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) y que cuentan con hasta 300 cabezas de ganado bovino, según el acta de vacunación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Además, el ministro mantuvo intercambios con productores, entidades agropecuarias y autoridades locales en los cuales se coordinaron acciones para seguir profundizando el acompañamiento provincial a cada santafesino afectado por el fenómeno de sequía. Respecto de esta jornada, Costamagna aseguró que “hace meses venimos trabajando en el norte provincial, no sólo venimos a escuchar la realidad de primera mano por parte de los productores, sino que también traemos este tipo de financiamientos que, somos conscientes que no resolvemos la situación, pero contribuimos para tratar de mitigar y acompañar lo que está atravesando gran parte del territorio santafesino”.