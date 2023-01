Ante los cortes de agua, los vecinos del barrio Alberdi presentaron sus reclamos

A través de una nota que comenzó a circular este viernes por los medios de comunicación de la ciudad y también por las redes sociales, los vecinos autoconvocados del barrio Alberdi dejaron plasmado sus puntos de vista en relación a los reclamos que se efectuaron el pasado lunes en las oficinas de ASSA de nuestra ciudad por la falta de agua y de presión que los rafaelinos vienen sufriendo desde hace muchos años en distintos barrios, y también por la falta de respuestas concretas hacia una posible solución de esta grave problemática por parte de la empresa, que continúa prestando un servicio que por estos días no es eficiente. El objetivo del documento, indudablemente, es que llegue a manos de quién deba llegar como para tomar cartas en el asunto, entre ellos autoridades locales y provinciales.

Con fecha del día 9 de enero del 2023, el inicio del comunicado dice, textualmente, que "los abajo firmantes, vecinos autoconvocados del barrio Alberdi, con motivo de sufrir el corte del suministro de agua potable en nuestros domicilios durante varios días, con temperaturas agobiantes y ante la falta de respuesta a los numerosos reclamos efectuados a la Empresa Aguas de Santa Fe S.A., prestataria de dicho servicio en la ciudad de Rafaela, nos presentamos en la sede local de Bv. Lehmann 348 ya en compañía de otros vecinos damnificados como nosotros de otros barrios como el Alberdi, Mosconi, 9 de Julio, Villa Rosas, 30 de Octubre, 2 de abril y otros más, a fin de efectuar el reclamo en forma presencial.

Fuimos atendidos gentilmente por un funcionario del Área Comercial, ante la ausencia por vacaciones del responsable Sr. Ambort, a quien se le expuso lo siguiente, pese a que naturalmente, no eran cuestiones de su área:



- Corte del suministro de agua potable en forma total y sin aviso desde el 5/12.

- Se efectuaron los reclamos con urgencia por todas las vías de contacto, dando cuenta del problema, solicitando la reanudación del servicio y/o la presencia de las cuadrillas técnicas para verificar posibles anomalías en las cañerías o conexiones domiciliarias.

- Se efectuaron reclamos al Ente regulador de Servicios Sanitarios (Enress), no teniendo respuesta alguna, siendo que debiera actuar de inmediato en defensa de los intereses del ciudadano.

- Se le hizo notar las pérdidas de agua en algunos sectores, donde se pueden advertir y seguramente en muchos tramos donde solo es verificable con instrumental que solo tiene la empresa.

- Se advirtió que en todos estos días y pese a los reclamos reiterados, nunca vino el personal que debiera estar afectado al control técnico del servicio. Jamás, apareció nadie revisando, constatando o verificando las cañerías.

- El servicio se paga en tiempo y forma y con los aumentos de rigor, y la contraprestación que es el agua corriente domiciliaria, es deficitaria hace años o no directamente no se presta como en esta oportunidad.

- Se advirtió del enorme perjuicio ocasionado a hogares con criaturas, personas de edad avanzada, geriátricos, institutos de salud donde concurre gente para su atención, que al no tener agua, o no tener presión suficiente para llegar a los tanques, deben recurrir a vecinos o lugares aledaños con baldes, fuentones, para hacerse de agua potable para beber o higienizar inodoros, cocinar, lavar , etc. Esto constituye una grave emergencia que afecta la calidad de vida y pone en peligro la salud y la integridad de las personas. Sin agua no se puede vivir.

- Se hizo notar que esta misma empresa en su momento no conectaba el servicio si había algún bombeador o bomba. Por esa razón se retiraron y ahora que se hubiesen necesitado no están, porque la empresa no cumple con los servicios contratados y pagados.

- Se hizo saber de qué todos los vecinos esperan hace años el anunciado Acueducto, que sería la solución del problema, pero nadie sabe, ni en esta oficina de ASSA, cual es el cronograma de la obra , la fecha de puesta en marcha.

- Fuimos informados que el servicio de agua potable no es suficiente para abastecer a la ciudad y que recrudece en el verano no habiendo otra solución que el citado acueducto.

Sin soluciones más que “Hay que esperar el acueducto” que es una deuda con la ciudad de los sucesivos gobiernos provinciales, ni tampoco respuestas concretas nosotros decimos:

- Que el problema del suministro de agua es de larga data, afectando a todos los barrios de la ciudad, en el volumen requerido y con la presión que corresponde.

- Que la provisión de agua excede largamente al consumo, y por la falta de decisiones políticas de los gobiernos de turno, se ha llegado a esta situación de emergencia y sin soluciones inmediatas. Tampoco se hicieron las inversiones en más plantas de osmosis inversa para paliar esta coyuntura.

- Que en el verano obviamente se agrava con graves consecuencias para la vida y la salud de los vecinos, que pagan un servicio muy deficiente, irregular y a veces inexistente.

- Que se producen pérdidas del 30% o más en toda la red domiciliaria, sin que la empresa tome medidas concretas, en obras y reparación. Es irracional el bombeo de agua que va a parar a la tierra.

- Que el respaldo técnico de la empresa prestataria es altamente deficiente ya que no obstante los reiterados reclamos nadie se presenta, no contestan los llamados, no dan la cara ni asumen las responsabilidades en estas emergencias.

- Que el Enress, ente regulador de estas empresas, que conforme a la ley vigente debiera actuar en defensa del consumidor y del vecino, brilla por su ausencia. Los reclamos también se hacen allí y esta repartición pública es el ejemplo de la burocracia y de la inacción. Es un incumplimiento flagrante a las leyes y una muestra más de la desidia y la indolencia.

- Que como vecinos de esta ciudad, nos sentimos desprotegidos y abandonados por la imprevisión y la falta de respuestas, tanto de la empresa prestataria, el ente regulador, como de las autoridades políticas quienes tienen la misión de velar por el interés y la calidad de vida de sus ciudadanos, que cumplen sus obligaciones sin recibir contraprestaciones eficientes y acordes a la ciudad que todos queremos para nosotros y nuestros hijos".

La nota cuenta con la firma de 35 vecinos afectados por la falta de este servicio indispensable para una vida humana digna y también para poder enfrentar las altas temperaturas que se vienen padeciendo desde hace más de un mes en la ciudad.