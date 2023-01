Recomendaciones para viajar en el cambio de quincena

En la segunda quincena de enero se produce en recambio de las familias y los grupos de amigos que emprenden sus viajes para disfrutar de las vacaciones. Para que puedan llegar seguros a sus destinos, desde la Municipalidad de Rafaela se brindan una serie de recomendaciones para la conducción en rutas.

Antes de partir, es aconsejable programar el viaje a fin de distribuir las paradas y tiempos de descanso (cada 2 horas), así como anticipar las dificultades del recorrido y el posible alargamiento del tiempo de trayecto. Se sugiere obtener información sobre las rutas a tomar, tratando de elegir el recorrido más seguro.

También es importante conocer las condiciones del tiempo y evitar conducir con lluvia o tormentas fuertes. Si es posible, realizar el desplazamiento en horarios diurnos ya que por la noche se incrementan los riesgos. En este sentido, se sugiere no emprender el viaje inmediatamente después de haber culminado la jornada laboral.

Además, es necesario descansar al menos ocho horas antes de partir para quien maneja, no ingerir alcohol ni medicamentos con efectos secundarios, evaluar la carga a transportar de forma equilibrada repartiendo los pesos, evitando las sobrecargas. Se debe llevar la cantidad máxima de personas para la que está autorizado el vehículo.

Es fundamental tomar medidas para protegerse de la intensa ola de calor que se está registrando en nuestro país, y que puede afectar en el momento de la conducción. Para ello se debe vestir ropa cómoda y zapatos livianos, llevar bebidas frescas y no alcohólicas y mantener aireado o refrigerado el habitáculo, libre de humo de cigarrillo.

No hay que olvidar revisar las condiciones técnicas del vehículo, que en muchas ocasiones pueden ser desencadenantes de siniestros viales.



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El cinturón de seguridad es uno de los elementos fundamentales para conducir y reduce daños serios en caso de una colisión o vuelco, ya que evita que salgamos despedidos del vehículo. Cabe remarcar que deben usarlo todos los ocupantes. Los menores de 10 años deben viajar en los asientos traseros que son los lugares más seguros. Los menores de 5 años o niños que pesen hasta 25 kilos, deben viajar con sistemas de sujeción adecuados a su contextura física.



DOCUMENTACIÓN

Según la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, el conductor debe estar habilitado para conducir el tipo de vehículo en el que circula y portar la Licencia Nacional de Conducir correspondiente al mismo, en vigencia, del municipio donde tenga domicilio legal establecido en el DNI.

Debe llevar, además, la Cédula de Identificación del Automotor en vigencia (tarjeta verde) y, si la misma se encuentra vencida y el conductor no es el titular, deberá poseer la Cédula de Autorizado a Conducir (tarjeta azul).

En ocasión de un control de tránsito es obligatoria la presentación de la póliza en vigencia. Se requiere además, la presentación de las patentes del año en curso pagas.

Para circular es obligatorio portar el DNI y el conductor deberá poseer la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) actualizada. En caso de tener un vehículo con GNC, será exigible la autorización correspondiente para la utilización de ese tipo de combustible.

Por otro lado, las patentes del vehículo deben ser legibles, normalizadas y sin aditamentos. Además, en el auto debe haber la misma cantidad de cinturones de seguridad que ocupantes. Si son menores, deben viajar ubicados en la sillita que corresponda según la edad o el peso que tengan. También debe haber un matafuego de 1 kg, espejos retrovisores en ambos lados y balizas portátiles por si resulta necesario parar en la ruta por algún imprevisto.