Rodríguez Saá, junto a Schiaretti y Urtubey

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Los gobernadores Juan Schiaretti, de Córdoba; y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; compartieron ayer una reunión de trabajo donde coincidieron en la necesidad de trabajar juntos "en la construcción de un espacio político superador, que se presente por fuera de la grieta instalada a nivel nacional".

De esta forma, Schiaretti sumó al puntano a su proyecto electoral "anti grieta", el que esta semana anunció junto al ex mandatario Juan Manuel Urtubey, de Salta.

Los gobernadores de ambas provincias destacaron "la necesidad de avanzar en un proyecto de país que priorice el respeto a las instituciones de la democracia, el federalismo, los sectores productivos y elimine las asimetrías, entre otros temas".

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, se priorizaron estos ejes como parte del diálogo entre los dos mandatarios y en la ocasión no se habló de candidaturas, se informó.

También, dialogaron de otros temas que hacen a la agenda nacional, en momentos en que Schiaretti y Urtubey emprendieron la construcción de un espacio nacional rumbo a las elecciones de este año.

El ex mandatario de Salta detalló que el espacio tendrá "tres o cuatro candidatos" para competir en las PASO presidenciales, que tendrán "distintas miradas, pero con una propuesta común para la Argentina".

"Antes de junio, que es cuando se presentan las candidaturas, en nuestro espacio vamos a tener no menos de tres o cuatro candidatos, que vamos a competir a ver de qué manera podemos generar ese volumen que le permita a la sociedad expresarse y salir de este lugar", sostuvo el referente peronista esta semana.

Sobre el nuevo polo electoral, subrayó que se trata de "construir un espacio amplio, diverso y plural", que contendrá a "dirigentes con distintas miradas, pero con una propuesta común de la Argentina".

"Un espacio que no tenga dueños ni patrones. La Argentina tiene que dar un paso hacia adelante, porque tenemos que salir de la lógica de la confrontación y la grieta", agregó Urtubey.