Alberto dijo que le asigna "mucho valor a la palabra"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Alberto Fernández reconoció ayer que le "duele" escuchar al ex mandatario Mauricio Macri decir que su palabra "pierde valor", y criticó al dirigente del PRO por haber prometido pobreza cero y terminar su mandato con "un montón de gente hambrienta".

"Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mí me duele. La verdad es que aquello a lo que me comprometí a hacer lo cumplí. El que dijo que iba a ser pobreza cero y dejó el país con mayor desempleo y con un montón de gente hambrienta se llamó Macri", apuntó Fernández.

Al entregar 178 viviendas ubicadas en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz, en el barrio porteño de Pompeya, el jefe de Estado recordó: "No les prometí la revolución de la alegría. El que les prometió eso dejó más de 12 puntos de desocupación".

"En 21 provincias bajó la desocupación ¿Saben dónde no baja la desocupación? En la Ciudad de Buenos Aire, acá no baja. Parece que es un tema que no les preocupa. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas", disparó.

En un encendido discurso con tono electoral, Fernández disparó: "Yo no miento, yo hago, porque los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar, Macri".

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó que le asigna "mucho valor a la palabra. Me debo haber equivocado muchas veces, pero siempre me equivoqué honestamente. No tengo ningún familiar mío que se enriqueció porque yo sea Presidente".

Tras hacer una férrea defensa de su gestión y diferenciarse del gobierno de Cambiemos, expresó: "De lo que me he ocupado es de que nadie esté pasando en el presente hambre en la Argentina y los más necesitados siguen recibiendo el auxilio del Estado".

"Pese a todos los que protestan por los planes sociales, yo voy a mantener todos los planes sociales mientras un argentino los necesite. Yo no mentí, yo dije que iba a hacer eso, fue el compromiso que asumí", manifestó.

En otro tramo de su discurso, Fernández hizo alusión a la disputa entre Nación y Ciudad por la coparticipación federal: "La semana que viene estaremos entregando la casa 80.000, pero además hay 150.000 casas que se están construyendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina".

"Yo he dicho siempre lo que creí que debía decir. En aquel entonces dije que nos estaban dejando una Argentina complicada y una inflación de más del 300% en cuatro años y 53% ese año. A diferencia de los que decían que podían arreglar eso en poco tiempo y que era una pavada, yo dije que eso iba a llevar mucho tiempo y que va a ser difícil", puntualizó.

No obstante, el Presidente aclaró que la situación que debió enfrentar en los primeros años de su gestión "no solo era difícil por lo que Macri dejaba", sino también porque después del ex mandatario "vino algo parecido a Macri que fue la pandemia" y después "llegó la guerra que llevó los precios del mundo por las nubes".

Al referirse al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que arrojó una inflación de 94,8% para los 12 meses de 2022, aseveró: "No estamos contentos con cerrar el año con 94 puntos de inflación. Nadie está feliz con semejante cosa. Nadie quiere eso. Pero los agoreros de siempre, anunciaban un final catastrófico para este año".